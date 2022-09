Sachseln Museum Bruder Klaus hat neue Präsidentin An der Generalversammlung wurde Brigitte Ettlin Bründler zur Nachfolgerin von Hans Blum gewählt.

Auf zwei aussergewöhnliche Jahre hat die Generalversammlung des Vereins Museum Bruder Klaus Sachseln kürzlich zurückgeblickt. «Es war eine grosse Herausforderung, mit dem Museum einen Weg durch die Jahre 2020 und 2021 zu finden», erklärte Präsident Hans Blum in seinem Jahresbericht. «Wir haben es gepackt und sind mit einem blauen Auge davongekommen.» Die von Finanzchef Walter Ettlin präsentierten Jahresrechnungen zeigten, dass das Museum dank der Unterstützung für Kulturbetriebe durch Bund und Kanton die Coronajahre auch finanziell gut meistern konnte.

Der Museumsbetrieb verlief anders als geplant. Kurz vor der Saisoneröffnung wurden im März 2020 alle Museen der Schweiz geschlossen. «Die Pandemie hat uns überrollt und zwang das Museum, alles stehen und liegen zu lassen und sich ins Homeoffice und die Kurzarbeit zurückzuziehen», erklärte Museumsleiterin Carmen Kiser. Die Ausstellung «Weltenmachen» konnte am 28. Juni schliesslich doch noch eröffnet werden und war ein Erfolg. Von den geplanten Veranstaltungen konnten wegen Corona aber nur sehr wenige durchgeführt werden.

2021 war ein Frauenjahr

Das letzte Jahr war auch im Museum Bruder Klaus ein Frauenjahr. Ihnen waren die zwei Wechselausstellungen gewidmet. Die Geschichte von Dorothee Wyss, der Frau an Niklaus von Flües Seite, wurde einer breiteren Öffentlichkeit differenziert erzählt. Die Ausstellung regte viele Gäste aus nah und fern zum Tun, Nachdenken und Diskutieren an. Mit der Sommerausstellung «Gweerigi Fraiwä» wurde Bezug zum Jubiläumsjahr des Frauenstimmrechts in der Schweiz genommen.

Weil 2021 viele Schweizerinnen und Schweizer daheim Ferien machten, konnte mit über 5200 Besucherinnen und Besuchern ein erfolgreiches Jahr verzeichnet werden. Im Ausblick hielt Carmen Kiser fest: «Das Museum Bruder Klaus soll auch in Zukunft relevant bleiben als ein modernes Museum, das viele gerne besuchen, weil sie hier Geschichten finden, die sie bewegen.»

Abschied von Präsident Hans Blum

Nach 16 Jahren im Vorstand, davon die letzten sieben Jahre als Präsident, trat Hans Blum zurück. «Die Arbeit für diesen Kulturbetrieb mit seinem recht speziellen Auftrag – die Vermittlung unseres Landesheiligen Bruder Klaus – hat mir viel Freude bereitet», erklärte er. «Ich blicke dankbar zurück und mit grosser Zuversicht in die Zukunft des Museums.» Zum Dank für sein langjähriges, grosses Engagement wurde Hans Blum zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Der zurückgetretene Präsident Hans Blum, Museumsleiterin Carmen Kiser (Bildmitte) und die neue Vereinspräsidentin Brigitte Ettlin Bründler. Bild: Remo Rainoni/PD (Sachseln, 21. September 2022)

Zur neuen Präsidentin wählte die Versammlung Brigitte Ettlin Bründler, welche die letzten fünf Jahre als Vizepräsidentin mitwirkte. Für die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder Josef Rosenast, Aktuarin Eleni Kyriacou und Hans Blum wurden der neue Bruder-Klausen-Kaplan Ernst Fuchs, die in Giswil wohnhafte Pia Vogler sowie Emmanuel Hofer als Vertreter der Einwohnergemeinde Sachseln neu gewählt. (pd/lur)