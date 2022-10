Sachseln Nach dem Erfolg von 2021 zeigen wieder 13 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke Die Macherinnen und Macher der letztjährigen Erfolgsausstellung «Garderobe 1 – 13» präsentieren wieder Kunst aus Sachseln – diesmal in der Galerie zum Seeweg.

Andrea Küttel (rechts) und Sandra Antweiler im Garten Eden, der als Kunstraum umfunktionierten Saunahütte. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 12. Oktober 2022)

Sie machte Lust auf mehr und erfuhr ein reges Besucherinteresse, die Ausstellung im Strandbad Sachseln mit 13 Wunderkammern. 16 Künstlerinnen und Künstler hatten im Frühjahr 2021 ihre Werke in historischen Badehüsli präsentiert. Jetzt haben sich einige der damaligen Ausstellungsmacherinnen und -macher zu einem Verein zusammengeschlossen. Mit dabei sind Adrian Hossli, Kerstin Foors, Andrea Küttel und Reto Odermatt, der damals die Initiative für «Garderobe 1 – 13» ergriffen hatte. «Die Badi-Ausstellung war der Anfang, jetzt gibt es eine Fortsetzung», freut er sich. «Wir wollen den heimischen Künstlern eine Plattform bieten, herauszutreten und ihre Werke zu zeigen.» Nach der Postleitzahl von Sachseln nennen sie sich «Äigä Artig 6072».

Franz Stadler hängt mit Birgit Stadler Jespersen das Bild «Bergliebe» auf. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 12. Oktober 2022)

Der Name des Vereins ist fast gleichlautend der Name der Ausstellung, nämlich «Äigä Artig 1 – 13». Denn erneut präsentieren 13 Künstlerinnen und Künstler nun ab Freitag, 14. Oktober, ihre Werke in der Galerie zum Seeweg im Dorf unter dem Patronat der Kulturkommission Sachseln. Zur öffentlichen Vernissage um 18 Uhr wird Marie Louise Werth singen. Auch sie ist eine Sachslerin.

Von Porträtkunst bis zur dreidimensionalen Holzplastik

Und auch wenn sie dieses Mal keine Badehüsli bespielen – eine Überraschung hatten die Galeristen Bruno und Marlen Estoppey für die Kunstschaffenden doch parat: Sie stellen ihre Saunahütte im idyllischen Garten am Seeufer zur Verfügung. «Diese wollte ich sofort», erzählt Andrea Küttel und lacht. Mit Hilfe von Cousine und Floristin Sandra Antweiler richtete sie diese zum paradiesischen «Gwunderstibli» mit allerlei farbenfroh kitschigen Collagen, Pflanzen und Fotografien ein. «Garten Eden und die nackte Wahrheit» hat sie ihr Gesamtkunstwerk genannt.

Die Galeristen Marlen und Bruno Estoppey (links) mit Edi Stöckli und Sybille Sidler vor Stöcklis Wetterhorn-Bildern. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 12. Oktober 2022)

Die Ausstellung präsentiert Bilder mit völlig unterschiedlichen Bildtechniken von Porträts bis Holzschnitt und abstrakter Kunst. Zu sehen ist auch ein dreidimensionales Kunstwerk wie der zweieinhalb Meter hohe Rotwegerich, eine Holzbild-Plastik von Bildhauer Reto Odermatt. Er lenkt die Aufmerksamkeit bewusst auf ein Kräutchen, das aufgrund seiner Grösse gern übersehen wird. «Der Rotwegerich kann als Anspielung darauf verstanden werden, wie wir mit der Natur umgehen, die Farbe Rot an sich ist ein Warnsignal», sagt er.

Sybille Sidler zeigt eine Reihe von Landschaftsbildern in Öl. Diese malt sie an verschiedenen Orten im Freien. Es sind Ansichten von Meggen, Luzern und einem Ort in der Toskana. Aber auch der Sarnersee und die Allmend finden sich in der Auswahl ihrer Bilder. Warme Töne kontrastiert sie mit kalten, Sidler spielt mit Effekten von Licht und Schatten.

Edi Stöckli und Sybille Sidler vor den Landschaftsbildern der Künstlerin. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 12. Oktober 2022)

«Bergliebe» heisst der poetische Titel eines der Werke von Birgit Stadler Jespersen, das sie gerade mit Hilfe ihres Ehemanns Franz an der Wand ausrichtet. «Von meinem Atelierfenster aus sehe ich die Berge, die ich so liebe», sagt sie. Der Berg auf dem Bild entspringe aber ihrer Fantasie. Er thront mächtig am Ausläufer eines bewaldeten Flusses oder Sees. Fast alle ausgestellten Bilder sind in der Coronazeit entstanden.

Ein echter Hingucker sind die drei Wetterhorn-Bilder von Edi Stöckli von diesem Jahr, mal mit Kühen, Blumen oder Lamm im Vordergrund. Sie wirken plakativ, symbolistisch und sprechen mit ihren fröhlichen Farben an. Keine Frage, die Ausstellung lebt von ihrem breiten Spektrum. Es gibt viel zu entdecken in der Galerie zum Seeweg, nicht nur im Garten Eden.