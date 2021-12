Sachseln Stefan Müller wird neuer Chief Technology Officer bei Maxon Ulrich Claessen verlässt das Unternehmen nach 14 Jahren und geht in den Ruhestand – der bisherige Leiter der Business Unit Mobility Solutions ersetzt ihn.

Die Geschäftsleitung der Maxon Gruppe (von links): Martin Zimmermann, Stefan Müller, Eugen Elmiger, Norbert Bitzi und Andreas Richter. Bild: PD

Nach 14 Jahren bei der Maxon Gruppe tritt Ulrich Claessen als Entwicklungsleiter und Chief Technology Officer (CTO) in den Ruhestand. Wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Sachseln mitteilt, übernimmt Stefan Müller seine Stelle: Er wird neuer Chief Technology Officer und tritt die Position am 1. Januar an.

Wie Maxon mitteilt, war Müller bisher als Leiter der Business Unit Mobility Solutions tätig. Der 50-Jährige ist bereits seit 2017 bei der Maxon Gruppe angestellt und studierte Elektrotechnik an der Universität Stuttgart, wo er 2003 promovierte.

Bereits im Sommer 2021 zur Gruppenleitung dazugestossen sei ausserdem Andreas Richter als stellvertretender Vorsitzender und Chief Operations Officer (COO) der Maxon Gruppe, heisst es in der Mitteilung. Richter absolvierte nach seiner Lehre ein Studium zum Wirtschaftsingenieur gefolgt von einem Masterstudium im Bereich Strategisches Management. Im Mai 2020 stiess er als COO zu Maxon in die erweiterte Geschäftsleitung. (mah)