Sachseln Gemeinderat Renato Gerig völlig überraschend verstorben Der FDP-Politiker wurde 58 Jahre alt.

Renato Gerig. Archivbild: PD (2014)

Der Sachsler Gemeinderat und Leiter des Departements Bildung und Kultur Renato Gerig ist am Donnerstag völlig unerwartet im Alter von 58 Jahren verstorben. Gerig war seit 2016 Mitglied im Einwohnergemeinderat und gehörte der FDP an. In seiner Zeit gab es in Sachseln auch in den Corona-Jahren sehr beliebte Kulturanlässe wie die Kunstausstellung Garderobe 1 - 13 in der Strandbadi Sachseln im April vergangenen Jahres, die offene Dorfbühne Sachseln während des vergangenen Sommers und den Kultur-Adventskalender. Beruflich arbeitete er als IT-Bereichsleiter bei der Suva.