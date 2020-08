Sachsler Pfarrer Daniel Durrer bleibt weiterhin im Amt Pfarrer Daniel Durrer wird auch im Rentenalter am Altar stehen. Für nach 2022/23 gibt es eine Nachfolgelösung.

Pfarrer Daniel Durrer Bild: PD

pd. Der Priestermangel trifft auch Sachseln. Schon früh hat darum der Kirchgemeinderat das Gespräch mit Daniel Durrer über seine beruflichen Pläne gesucht. Er freut sich, dass sich der jetzige Pfarrer nach der Pensionierung für die nächsten zwei bis drei Jahre zur Weiterarbeit bereiterklärt hat. Was danach passieren wird, ist noch nicht klar. Als Wallfahrtsort rechnet Sachseln aber damit, auch in Zukunft einen Priester vor Ort anstellen zu können. Kirchgemeinderat und Pfarreirat planen für 2021 eine Klausurtagung zur mittelfristigen Planung der Seelsorge. Es ist ihr gemeinsames Anliegen, nach 2022/23 für die Pfarrstelle eine längerfristige gute Lösung zu finden.

Seit 1981 steht Daniel Durrer im kirchlichen Dienst; zunächst drei Jahre als Diakon und Vikar in Domat-Ems. Dort empfing er 1982 die Priesterweihe und feierte in Kerns seine Primiz. Die weiteren Stationen: Küssnacht am Rigi als Kaplan (sechs Jahre) und Pfarrer in Alpnach (16 Jahre). Bereits 14 Jahre leitet er nun die Pfarrei Sachseln. Durrer: «Die Pfarrei Sachseln hat auch als Wallfahrtsort eine ganz besondere Bedeutung.» (pd)