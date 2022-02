Sanierung Bald ist die Kehrsitenstrasse wieder ohne Einschränkungen offen Seit Ende September läuft die abschliessende zweite Etappe der Instandstellung. Im April soll alles fertig sein. Dafür wird der Fährbetrieb um einen Monat verlängert.

Sanierung der Kehrsitenstrasse, die Arbeiten der zweiten Etappe laufen. Bild: PD

Das teilweise aufwendige Projekt zur Sanierung der Kehrsitenstrasse ist in einigen Wochen beendet. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden mit einem Schreiben des Amtes für Mobilität informiert, dass die sanierte Strasse bald wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die Bauarbeiten der 2. Etappe seien bislang nach Plan verlaufen. «Die Effizienz der beteiligten Unternehmungen und die Witterungsverhältnisse ermöglichen, das ehrgeizige Programm einzuhalten. Verläuft weiterhin alles plangemäss, kann davon ausgegangen werden, dass die Hauptarbeiten mit den hierzu notwendigen Strassensperrungen auf Ende April 2022 abge-schlossen werden können», heisst es im Schreiben. Danach seien noch Abschlussarbeiten auszuführen, die allenfalls zu kürzeren lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Auf Nachfrage präzisiert das Amt für Mobilität, dass diese restlichen Verkehrseinschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend benannt werden könnten. «Es handelt sich dabei aber nur um lokale Hindernisse. Die Durchfahrt nach Kehrsiten ist nach heutigem Wissenstand dann wieder durchgehend offen, wobei kürzere Wartezeiten entstehen könnten, beispielsweise durch Wegstellen von Baustellenfahrzeugen, Versetzen von Beleuchtungskandelabern, Rückbau der Anlegestellen der Autofähre oder der Strassenböschung beim Warteraum Kehrsiten.» Im Bereich General Guisan Quai werden die notwendigen Belagsarbeiten erst im Frühsommer erfolgen.

Laut dem Amt für Mobilität liegen die Arbeiten absolut im vorgesehenen Zeitrahmen und es gebe aktuell «keine Anzeichen, dass der Gesamtkredit von 16,4 Millionen Franken nicht eingehalten werden kann».

Sanierung der Kehrsitenstrasse. Kosten und Termin können eingehalten werden. Bild: PD

Fährbetrieb wird verlängert

Um den straffen Zeitplan einhalten zu können, bleibt die Autofähre länger im Einsatz als geplant. Im Schreiben teilt das Amt für Mobilität mit, dass mit dem Betreiber vereinbart wurde, dass der Betrieb bis Ende April aufrechterhalten wird. Ursprünglich war vorgesehen, den Betrieb am 8. April einzustellen. Ab 11. April bis 29. April 2022 von Montag bis Freitag wäre die Strasse jeweils von 8 bis 17 Uhr mit Ausnahme eines Mittagfensters gesperrt gewesen. Das bedeutet zugleich aber auch, dass der Betrieb der Autofähre auf dem angestammten Kurs Beckenried-Gersau erst später aufgenommen wird.

Der Fährbetrieb mit gesperrter Strasse wie bisher läuft damit von 7 Uhr bis 17 Uhr. An Werktagen von 17 bis 7 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ist die Kehrsitenstrasse im Einbahnverkehr mit Lichtsignalregelung offen. Die genauen Durchfahrtszeiten und auch der Fahrplan der Fähre finden sich auf der Website des Kantons Nidwalden. Ab dem 8. April 2022 abends verkehrt in der Nacht kein Rufboot mehr.

Autofähre Stansstad-Kehrsiten, die Autos verlassen in Stansstad die Fähre. Bild: Urs Hanhart

Die Verlängerung des Fährbetriebs bringt für die Arbeiten Vorteile. «In der ersten Bauetappe wurde die Strassensperrung von 8 bis 17 Uhr für die Kehrsitener als sehr belastend empfunden», heisst es vom Amt für Mobilität auf Anfrage. Für Vorarbeiten sei damals jeweils zu Beginn und zu Ende der Bauzeit für je rund einen Monat zusätzlich ein stündiges Mittagsfenster geschaffen worden. «Das Mittagsfenster mit aufwendigen Räumarbeiten erschwerte der Unternehmung aber ein effizienteres Arbeiten.» Im Bereich Hüttenort seien aber an der bergseitigen Stützmauer noch Restarbeiten aus der ersten Etappe auszuführen. «Diese Arbeiten können aus logistischen Gründen erst im April ausgeführt werden. Mit dem zu gewährenden Mittagsfenster können die Arbeiten nicht effizient ausgeführt werden.»

Kanton und Unternehmung tragen Kosten der Verlängerung

Die Strassensperrung im April mit dem Autofährbetrieb gebe der Unternehmung zusätzliche notwendige Flexibilität sodass bei guter Witterung die Belagsarbeiten bis Ende April 2022 abgeschlossen werden könnten. «Die Mehrkosten für den Autofährbetrieb können innerhalb des Kredites aufgefangen werden. Da diese den Kehrsitener wie auch der Unternehmung einen Mehrwert schaffen, werden diese Mehrkosten von der Unternehmung und dem Kanton zur Hälfte getragen», so das Amt für Mobilität.