Sarnen Spendenübergabe für die «Lälli-Star-Trophäen»

Der Stiftung Rütimattli konnten am Adventszauber 1575 Franken übergeben werden. Bild: PD

«Movie Star» lautet das Motto der nächsten Sarner Fasnacht. Passend zum Thema wurden 100 «Lälli-Star-Trophäen» (die «Lälli»-Variante des Oscars) bei der Holzwerkstatt Rütimattli in Auftrag gegeben und an der Inthronisation an die Mitglieder und Gäste verteilt, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Wertschätzung der schönen Holzarbeit wurde während der Inthronisation ein Hut herumgereicht, um für die Stiftung Rütimattli zu sammeln. Der stolze Betrag von 1575 Franken wurde am Montag in der Kollegi-Gärtnerei im wunderbar geschmückten Adventszauber überreicht. (PD/cn)