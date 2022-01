Sarnen 194 Personen laufen für einen guten Zweck Die Freiwilligengruppe Terre des hommes Ob- und Nidwalden organisierte bereits zum 12. Mal ihren Sponsoren-Langlauf im Langis. Dieses Mal wurde eine Rekordsumme gesammelt.

Die 194 Läuferinnen und Läufer absolvierten in vier Stunden durchschnittlich 29 Kilometer. Bild: PD

Bereits zum 12. Mal seit 2003 veranstaltete am vergangenen Samstag die Freiwilligengruppe Terre des hommes Ob- und Nidwalden ihren Sponsoren-Langlauf im Langis. Gelaufen wurde wiederum zu Gunsten des von Terre des hommes unterstützten Projekts «La Maison» in Massongex im Unterwallis. In dem Kinderheim werden Kinder vor und nach schwierigen Operationen betreut. Die Teilnehmer konnten zwischen einer 3,3 Kilometer langen Skating-Strecke und einer 2,2 Kilometer langen klassischen Strecke wählen.

Erneutes Rekordergebnis

Um 10 Uhr gaben die eigens für diesen Anlass angereisten Verantwortlichen von «La Maison», Philippe Gex und Roby Clerc, mit einem kurzen Dankeswort den Start für die Läuferinnen und Läufer frei. Und diese legten sich bei tollen Langlauf-Bedingungen mächtig ins Zeug: Insgesamt 5526 Kilometer wurden für diesen guten Zweck zurückgelegt. Die 194 Läuferinnen und Läufer absolvierten in den vier Stunden durchschnittlich 29 Kilometer. Damit wurden über 77'500 Franken zusammengetragen, was erneut ein Rekordergebnis bedeutet.

Die gesetzte Marke von 500'000 Franken an über alle Läufe kumuliert zusammengetragenen Spendengeldern wurde geknackt, und Speaker Dani Bieri konnte nach zirka drei Stunden verkünden, dass damit alle bisherigen Läuferinnen und Läufer seit 2003 einmal mit den Langlaufski die Erde umrandet haben.

«Einfach toll, wie viele treue Sportlerinnen und Sportler aus der Region sich alle zwei Jahre an diesem sportlich-karitativen Anlass im Langis beteiligen», schreibt das Organisationskomitee in einer Medienmitteilung. Der nächste Sponsoren-Lauf im Langis ist auf den Samstag, 27. Januar 2024, vorgesehen. (sok)