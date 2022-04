Sarnen 3000 Besuchende bestaunen die Obwaldner Kantonalbank Die Bank lud zum Tag der offenen Tür an ihrem neuen Hauptsitz in Sarnen Nord.

Gross war der Andrang am Tag der offenen Tür bei der Obwaldner Kantonalbank (OKB). Laut einer Mitteilung der Bank hätten letzten Samstag rund 3000 Besucher und Besucherinnen den Hauptsitz in Sarnen Nord begutachtet. Die hohe Anzahl der Interessierten freut auch CEO Bruno Thürig. Es zeige die grosse Verbundenheit, die die Bevölkerung mit der Bank habe.

Die Besuchenden nehmen den Innenhof der OKB unter die Lupe. Bild: PD

Zugänglich waren am Wochenende die Bürofläche sowie der Innenhof des Hauptsitzes. «Wow, das ist ja ein cooler Raum», habe eine junge Besucherin gesagt, als sie im dritten Stock den Kreativraum betrat. Auch der rund zehn Meter hohe Innenhof vom zweiten bis zum vierten Stockwerk habe die Besucherinnen und Besucher staunen lassen. Er ist begrünt und sorgt für zusätzliches Tageslicht in den Büros, deren zum Innenhof gerichtete Wände aus Glas sind. Das Glas gibt den Blick in die Räumlichkeiten frei.

Eine Überraschung für die kleinen Gäste wartete am Ende des Rundgangs: das OKB-Maskottchen Zinsli. Die Kleinen hätten grosse Augen gemacht. Sie winkten ihm zu, umarmten ihn, machten Fotos und freuten sich über die Smarties. Die Erwachsenen konnten an einem Wettbewerb teilnehmen. Fünfzig Preise im Gesamtwert von rund 25’000 Franken gibt es zu gewinnen – der Hauptpreis ein E-Bike im Wert von 5000 Franken. Die Verlosung findet Ende April statt. (nke)