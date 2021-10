Sarnen 50 Feuerwehrleute löschen Brand in Industriegebäude Im Untergeschoss eines Gebäudes in Sarnen ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, hat in Sarnen in einem Industriegebäude die Brandmeldeanlage im Untergeschoss Alarm geschlagen. Die sofort aufgebotene Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt. Er wurde kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch eine Drittperson in einem Kellerraum festgestellt. Ein Übergreifen auf weitere Räumlichkeiten im Gebäude liess sich somit verhindern. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen.

Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden am Gebäude und der Einrichtung. Die Brandursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Obwalden, wobei ein technischer Defekt nicht auszuschliessen ist. Im Einsatz standen die Feuerwehr Sarnen mit 50 Personen, der Rettungsdienst 144 und die Kantonspolizei Obwalden. (lur)