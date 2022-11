Sarnen Betrunkener verursacht Selbstunfall – und macht danach am Steuer ein Nickerchen Ein betrunkener Autolenker kollidierte am Sonntagmorgen in Sarnen mit einer Leitplanke. Nach einem missglückten Reifenwechsel und einem Nickerchen wurde er durch eine Polizeipatrouille wieder geweckt.

Da dürften die Obwaldner Polizisten wohl nicht schlecht gestaunt haben: Am frühen Sonntagmorgen gabelte eine aufgebotene Patrouille in Sarnen einen betrunkenen Autofahrer auf. Das Kuriose daran: Der betroffene Lenker wurde erst durch das Eintreffen der Polizisten geweckt. Zuvor hatte der Mann am Steuer ein Nickerchen eingelegt.

Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende erzählt. So baute der 26-Jährige vor seiner Schlafpause einen Selbsttunfall. Er kollidierte kurz vor 6 Uhr auf der Autostrasse A8 in Sarnen, Höhe Wichelsee, mit der Mittelleitplanke, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Da das Auto nach dem Vorfall nicht mehr fahrbar war, habe der Lenker daraufhin versucht, den platten Reifen zu wechseln, wie die Obwaldner Polizei schreibt. Nachdem dies misslang, setzte sich der junge Mann zurück ins Auto, wo er auf dem Fahrersitz einschlief.

Eine Atemalkoholprobe nach dem Eintreffen der Polizisten ergab einen Wert von 1,88 Promille. Für den Abtransport des Autos musste ein Abschleppdienst aufgeboten werden. (lga)