Sarnen CVP/Mitte nominiert Kandidierende für Kantonsratswahlen Seit rund einem Jahr hat die CVP/Mitte intensiv nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die Kantonsratswahlen gesucht. Nun wurde sie fündig.

Nach einer Führung vom Stiftungsratspräsidenten Hanspeter Kiser durch den Neubau «Schmetterling» fanden sich am vergangenen Samstag in den Räumlichkeiten der Cafeteria der Residenz Am Schärme mehr als 30 Parteimitglieder zum Neujahrsapéro ein.

Präsident Raphael Disler informierte, dass sich der Vorstand und ein Wahlausschuss seit rund einem Jahr intensiv mit der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die Kantonsratswahlen beschäftigen. Es sei der CVP/Mitte Sarnen ein grosses Anliegen, der Stimmbevölkerung eine Liste mit Kandidierenden zu präsentieren, welche die konstruktive und lösungsorientierte Politik der Partei im Kantonsparlament vertreten.

Jugend, Landwirtschaft, Gewerbe und Gesundheit

Nach dem engagierten Austausch mit den Parteimitgliedern wurden neben den bisherigen Vreni Kiser-Kathriner, Adrian Haueter, Dominik Imfeld und Gregor Jaggi sechs neue Kandidierende nominiert. «Die Bevölkerung aus allen Ortsteilen wird mit den Nominierten ebenso vertreten wie das Gewerbe, die Jungen, die Landwirtschaft und der Gesundheitssektor», schreibt CVP/Mitte Sarnen in einer Mitteilung. Die Parteimitglieder erteilten dem Vorstand zudem die Legitimation, in eigener Kompetenz noch Kandidaten nachnominieren zu können. (RIN)