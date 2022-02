Sarnen Der Zunftmeister zeigt, wo der Hammer hängt Der Obwaldner Hauptort wird für einige Tage von einer närrischen Monarchie beherrscht. Regent «Roland 1» hat den Ausnahmezustand ausgerufen.

Gemeindepräsident Jürg Berlinger (rechts) übergibt die Insignien der Macht an Zunftmeister Roland 1 (links) in Anwesenheit von dessen Gemahlin Madeleine. Im Hintergrund ist die Guggenmusik Dörfli-Geischter Ramersberg. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 23. Februar 2022)

Jürg Berlinger, Vorsteher des demokratischen Gemeinwesens Sarnen, hatte am Vorabend des Schmutzigen Donnerstags zur «blauen Stunde» die Insignien der Macht dem Zunftmeister der Lälli-Zunft zu übergeben. Der denkwürdige Anlass wurde von den «Büssern» (die Tambourengruppe Obwalden) und der Guggenmusik Dörfli-Geischter Ramersberg würdig umrahmt. Bevor jedoch Zunftmeister Roland 1 das Zepter in Empfang nahm, zitierte der Sarner Gemeindeschreiber Max Rötheli das entsprechende Übernahmeprotokoll. «Die Geschicke über unser Sarnerland, die liegen jetzt allein in Zunftmeisters Hand», steht darin geschrieben. Und weiter: «Halte aber die Zügel in enger Hand und führ das Volk mit viel Verstand.» Stattdessen machte Roland 1 sofort deutlich, wo bis zum Aschermittwoch der Hammer hängt.

Ein kompromissloses Regime

Das politische Programm des Oberzünftlers kommt einem Ausnahmezustand gleich. Folgende Punkte sind derzeit Gesetz: Das Dorf soll bis Aschermittwoch für jeglichen Verkehr – ausser Fasnachtswagen und entsprechende närrische Anlässe – gesperrt bleiben. Blaue Zonen auf dem Dorfplatz müssen jederzeit für den Wagen der Lälli-Zunft freigehalten werden. Die Gemeinde hat genügend Personal bereitzustellen, damit das Dorf zu Beginn der Fastenzeit umgehend wieder gesäubert ist. Ausserdem ist der temporär entmachtete Gemeinderat gleichwohl für den lückenlosen Nachschub von alkoholischen Getränken für sämtliche Zünftler zuständig.

Die «Lällis» spendeten ihrem Monarchen kräftigen Applaus, während sich das gemeine Volk über die rigiden Anordnungen des Oberzünftlers wunderte.

Stapi will abtauchen

Dessen Verfügungen können «Stapi» Jürg Berlinger allerdings nichts anhaben. «Ich bin vielmehr glücklich, dass ich mich nach dem Unterbruch von 2021 endlich wieder für einige Tage in die Ferien absetzen und diesen verrückten Tagen ausweichen kann», gab er dem Narrenvolk zu verstehen.

Roland 1 liess keine Zweifel offen, dass er über den Vollzug seiner Gesetze mit Beihilfe von Max Rötheli jederzeit wachen will. Für aufmerksame Fasnächtler tauchte allerdings ein Problem auf: Rötheli ist Zünftler und gleichzeitig oberster Beamter der demokratischen Gemeinde Sarnen. Seine Lösung: «Ich gehöre derzeit zum monarchischen Gefolge des machthabenden Regenten», und deshalb werde er für die närrischen Tage sein Büro im «Schoggiblock» (Gemeindehaus) ganz einfach zusperren.

Dass «nicht so heiss gegessen wie gekocht wird», zeigte sich bereits beim anschliessenden Apéro mit gegenseitigen Wünschen für eine tolle Fasnacht 2022.