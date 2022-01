Sarnen Die Felche ist den Obwaldner Fischern wichtig Die Obwaldner Fischer haben sich an ihrer 98. Generalversammlung den Fisch des Jahres vorstellen lassen. Im Sarner- und im Alpnachersee sind die Felchenbestände stabil. Auf dem Sarnersee gibt es jedoch Probleme mit Ruderern.

Silberne Felchen-Schwärme in den Tiefen der Schweizer Seen sind ein besonderer Schatz. In Voralpengewässern ist die Felche sogar einer der wichtigsten Speisefische. Deshalb freuten sich die Mitglieder des Obwaldner Fischereivereins an ihrer 98. Generalversammlung vom Freitag, als Kurt Bischof, Kommunikationschef des Schweizerischen Fischereiverbandes, ihnen die Felche als Fisch des Jahres 2022 vorstellte. Felchen bilden die Existenzgrundlage der Berufsfischer.

Im Sarner- und im Alpnachersee können die Fischer auf stabile Felchenbestände zurückgreifen. Archivbild: Romano Cuonz

Sie sind aber auch ein faszinierendes Beispiel für die Artenvielfalt. Schweizer Gewässer beherbergen die europaweit einzigartige Zahl von mindestens 24 unterscheidbaren Arten. Forstingenieur Marco von Glutz, Vizepräsident des Obwaldner Fischereivereins, unterstrich: «Wir tragen für das Gedeihen dieses interessanten und wichtigen Fisches grosse Verantwortung.» Neben Hecht und Egli gelte die Felche als beliebteste Beute der Obwaldner Hobbyfischer. Abgesehen von natürlichen Schwankungen seien die Bestände im Sarner- und im Alpnachersee nach wie vor stabil. Von Glutz betonte aber: «Weil Felchen empfindlich auf Gewässerverschmutzungen durch Dünger, Gifte oder Pestizide reagieren, müssen wir darauf achten, dass unsere Seen gesund und sauber bleiben.»

Die Felche ist der Fisch des Jahres 2022. Archivbild: Romano Cuonz

Regierungsrat Daniel Wyler versicherte, dass der Kanton Obwalden dem Gewässerschutz grosse Beachtung schenke. Dem Fischereiverein aber dankte er im Namen der Regierung für die wichtige Arbeit, die dieser das Jahr hindurch leiste.

Ruderer bereiten Fischern Sorgen

«Das Fischerjahr 2021 war durch den nassen Sommer geprägt. Deshalb fielen die Felchen- und Hechtfänge in unseren Seen heuer geringer aus als in anderen Jahren», erklärte Vereinspräsiden Jörg Reinhard an der Generalversammlung in Sarnen. Andererseits habe die Fischerei seit Beginn der Pandemie an Beliebtheit gewonnen. Dies erkenne man daran, dass die Patentverkäufe ab 2020 angestiegen seien.

Ein grosses Problem bleiben für die Sportfischer vor allem die Ruderer, die aus der ganzen Schweiz und auch aus dem Ausland auf den Sarnersee zum Training kommen. Oft gebe es Kollisionen zwischen Schleppbooten und Ruderern, wobei Fischereimaterial beschädigt werde. «Wir haben uns mehrfach für ein Nebeneinander auf dem Sarnersee eingesetzt, doch unsere Bemühungen haben leider wenig Anklang gefunden», monierte Reinhard.

Als Massnahme sei nun mit dem Schweizerischen Ruderverband und dem Amt für Gewässer und Fischerei eine Infotafel erstellt worden. Darauf sind die geltenden Vortrittsregeln und Mindestabstände in mehreren Sprachen definiert. Die Tafel soll im Einwasserungssteg der Ruderer beim Auslauf der Sarneraa und im Ruderhaus platziert werden. Pamela Weisshaupt, mehrfache Ruder-Weltmeisterin und Nachwuchstrainerin, beteuerte: «Auch uns Ruderern ist ein Nebeneinander wichtig. Deshalb würden wir Hinweistafeln, die Verständigungsprobleme ausländischer Ruderer beseitigen, sehr begrüssen.»

Grosser Einsatz für 168 Mitglieder

Auch im Coronajahr 2021 zeigte der siebenköpfige Vorstand des Fischereivereins für seine 168 Mitglieder grossen Einsatz. So wurde festgestellt, dass die Fischtreppe für den Fischaufstieg und -abstieg beim Kraftwerk Wichelsee nur teilweise oder gar nicht funktioniert. Man erreichte, dass mit Experten verschiedene Verbesserungsvarianten geprüft werden. Auch beim Projekt Sarneraa Alpnach vertritt der Fischerverein die Interessen seiner Mitglieder.

Erfreut zeigte sich Präsident Jörg Reinhard, dass im September am Hegetag zehn Freiwillige teilgenommen hatten. Diese leisteten wertvolle Fronarbeit für den Erhalt von Seeforellenlaichplätzen in zwei Giswiler Bächen. In Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Fischereiverband und dem Kanton wird entlang der Sarneraa von Alpnach bis Giswil ein Informationsweg erarbeitet. Zehn Tafeln sollen das Hochwasserschutzprojekt aus Sicht der Fischerei beleuchten. Im Mai möchte man die Tafeln einweihen.

Auch Wahlen standen an: Jörg Reinhard wurde als Präsident bestätigt. Den zurückgetretenen Kassier Roland von Wyl ernannte die Versammlung zum Ehrenmitglied. Sein Nachfolger ist Fabien Kälin. Die Website wird vorübergehend von Manuel Amgarten betreut.