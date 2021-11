Kanti Sarnen Die Kantonsschule Obwalden suchte am Fake-Tag nach Fakten Seit Donald Trump gehört «Fake» zu den weltweit bekanntesten Wörtern. Die Kantonsschule Obwalden hat sich an ihrem Fachbereichstag ganz auf diese Thematik konzentriert.

Die Kantonsschule Obwalden suchte am Fake-Tag nach Fakten. Bild: Rafael Schneuwly (Sarnen, 16. November 2021)

«Was ist Fake? Wie werden Nachrichten zu Fake News? Wieso sind Fake News gefährlich?» Mit diesen Fragen wurden am 16. November 2021 die rund 350 Schüler und zahlreiche Lehrpersonen der Kantonsschule Obwalden (KSO) im Inputreferat konfrontiert, das von den beiden Kommunikationswissenschaftern Anastasiia Grynko und Othmar Baeriswyl gehalten und via Video-Botschaft in 18 Räume übertragen wurde. In jedem dieser Zimmer befanden sich zirka 20 Schülerinnen und Schüler, die von Experten betreut wurden. Insgesamt absolvierte jede Gruppe einen vierteiligen Parcours von je 90 Minuten. Der Tagesablauf bestand aus einem Referat, einem Workshop, einem Film und einer Zaubervorstellung mit dem bekannten Luzerner Illusionisten Alex Porter.

Die visuelle Erinnerung an den Fachbereichstag befindet sich an einer Wand mit Hunderten von Botschaften. Im Vorfeld der Tagung hatte jeder Schüler und jede Lehrperson die Aufgabe, je eine Facts- und eine Fake-Botschaft auf Karten zu schrieben und sie am Morgen in eine Box zu legen. In der Pause wurde diese geleert und spannende Sätze wurden an der Wand befestigt: entweder auf der Facts- oder auf der Fake-Seite. Ein verbindliches Urteil gab es nicht, doch regen Behauptungen wie «Die nächste Coronamutation stammt von einem Nacktmull» zur Diskussion an.

Am Fachbereichstag der Kantonsschule Obwalden hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich verschiedene Referate zum Thema Fake anzuhören. Bild: Rafael Schneuwly (Sarnen, 16. November 2021)

Der Fachbereichstag ist Teil des Schulprogramms

Die Fachbereiche Musik, Gestalten und Sport, Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Sprachen organisieren im Vierjahreszyklus einen Fachbereichstag an der KSO. In diesem Jahr war der Fachbereich Geistes- und Sozialwissenschaften an der Reihe. Prorektor Martin Bossert ist vom Anlass begeistert:

«Der Fachbereichstag bietet die Möglichkeit, wichtige, oft auch interdisziplinäre Themen eines Fachbereichs an einem Spezialtag in den Fokus zu rücken.»

Als vor zwei Jahren mit der Planung dieser Tagung begonnen wurde, war Donald Trump am Regieren und das Wort «Fake» allgegenwärtig. Für Martin Bossert war es deshalb naheliegend, dieses Thema zu wählen: «Als Schule ist es unsere Aufgabe, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, selbstständig und kritisch mit Informationen umzugehen.»

Bei Gesprächen mit Schülerinnen und Lehrpersonen wurde immer wieder das breite Spektrum gelobt, das von hochkarätigen Fachleuten angeboten wurde. Eveline Capol und Matthias Käch vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum sprachen über Urheberrechte, Marken-, Patent- und Designschutz, die bekannte Kolumnistin und Bloggerin Rita Angelone fand beim Thema «Social Media» aufmerksame Zuhörer oder Jochen Schmidt, der langjährige Koordinator der Friedensbibliothek und des Antikriegsmuseums Berlin, stellte mit Hilfe einer Ausstellung die Frage nach der Wahrheit in der Kriegsberichterstattung. Ueli Nietlispach und Tamara Bösch von der Kantonspolizei Obwalden warnten die Jugendlichen vor den Gefahren des Phishings und der Musiker Jul Dillier aus Sachseln fasste den Begriff «Fake» besonders weit, indem er vorschlug, in einem Workshop auf Geräuschjagd zu gehen, Klänge zu sammeln und auf Musikinstrumenten zu imitieren.

Zufriedene Gesichter

Für Andrea Sigrist und Lora Dänzer war der diesjährige Fachbereichstag der bisher beste. Bild: Rafael Schneuwly (Sarnen, 16. November 2021)

Die Erstklässler Julian Nolting und Colin von Deschwanden hatten das Referat von Mario Casella «Lüge und Wahrheit in den Bergen» und den Workshop «Fake im Leistungssport» gewählt und fanden beide Angebote spannend. Für die Fünftklässlerinnen Andrea Sigrist und Lora Dänzer war der diesjährige Fachbereichstag der bisher beste, denn mit den Themen «Fake News in den sozialen Medien» beim Journalisten Simon Leu und «Doping im Sport: Fake-Leistungen» bei Michael Kamber, dem ehemaligen Direktor von Antidoping Schweiz, seien sie mit aktuellen Themen konfrontiert worden. Zudem konnten sie im Gegensatz zu anderen ihr Wunschprogramm wählen. Als die digitale Plattform geöffnet wurde, um sich einzuschreiben, waren um sieben Uhr morgens um die 90 Schüler eingeloggt und kämpften um die attraktivsten Angebote, die zum Teil innerhalb einer Minute ausgebucht waren.