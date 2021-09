Neugründung Die SP-Frauen aus Obwalden wollen «sicheren Raum schaffen für Diskussionen rund um die Gleichstellung» Am Donnerstagabend wurde im Historischen Museum Obwalden die Gründungsveranstaltung der SP Frauen Obwalden durchgeführt. Die Gruppe möchte Frauen im Kanton vernetzen und sie für die Politik begeistern.

Die Gründerinnen der SP Frauen Obwalden sind sich einig: Leicht ist die Aufgabe, die sie sich vorgenommen haben, nicht. «Es ist nicht einfach, in einem Kanton wie diesem links zu sein», sagt Mitinitiantin Christina Niederberger. Doch das ist lange kein Grund, sich der Aufgabe nicht anzunehmen, wie die Gründungsfeier im Historischen Museum Obwalden zeigt. Das neue Organ der Kantonspartei soll Frauen in Obwalden und darüber hinaus vernetzen und sie nachhaltig für die Politik mobilisieren. «Es gibt immer noch viele Frauen, die sich nicht bereit fühlen für die Politik», so Niederberger. «Diese Frauen möchten wir abholen und ihnen zeigen, dass ihre Stimme wichtig ist.»

Christina Niederberger, Mitinitiantin der SP Frauen Obwalden, begrüsst die Gäste zum Gründungsapéro im Garten des Historischen Museums Obwalden. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 2. September 2021)

Einen passenderen Veranstaltungsort hätten sich die Gastgeberinnen kaum aussuchen können. In den Räumen des Historischen Museums in Sarnen tagt derzeit die Ausstellung «Gweerigi Fraiwä». Sie erzählt die Geschichte der Frauenrechtsbewegung von ihren Anfängen bis heute, gibt Einblick in die feministische Denkweise und den Kampf gegen das Patriarchat. Vor dem Rundgang im alten Gemäuer begrüsst Niederberger die Besucherinnen im Garten des Museums und hält eine Rede über Frauenrollen und Klischees, die auf viel Zustimmung stösst. Einzig die Fahne irritiert ein wenig, denn sie ist – stereotypisch weiblich, wenn man so will – knallpink.

Benjamin Kurmann, Präsident der SP Obwalden, übergibt den SP-Frauen Obwalden ein Gründungsgeschenk. Ein Glas Wein schaffe Raum für Ideen. Deshalb gleich eine ganze Kiste. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 2. September 2021)

Vor Ort ist auch der Präsident der SP Obwalden, Benjamin Kurmann. Er übergibt den Frauen ein Gründungsgeschenk. Ein Glas Wein, so sage man, schaffe Raum und Kreativität für Ideen und Vorstösse. Und da es hiervon nicht genug geben könne, beschenkt er sie gleich mit einer ganzen Kiste des Traubensafts. Nach einer kurzen Rede verlässt der SP-Mann die Veranstaltung, denn: «Dieser Anlass gehört einzig den Frauen.»

Museumsleiterin erzählt Schauergeschichten aus der Vergangenheit

Pamina Sigrist, Leiterin des Historischen Museums Obwalden. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 2. September 2021)

Im Anschluss richtet Museumsleiterin Pamina Sigrist das Wort an die Anwesenden. Sie erzählt von Brauchtümern des Mittelalters, wo Frauen, die sich zankten, auf dem Dorfplatz aneinandergefesselt wurden und so lange vor dem Volk ausgestellt blieben, bis sie sich wieder vertrugen. In der anschliessenden Führung durch die Ausstellung schildert die Ethnologin den garstigen und steilen Weg zum Schweizer Frauenstimmrecht und stellt Kämpferinnen vor, die ebendiesen Weg für ihre Nachfolgerinnen ebneten. Unter den Anwesenden ist auch SP-Kantonsrätin Eva Morger, sichtlich erfreut über die rund 20 interessierten Frauen, die in den knarzenden Gängen des alten Gebäudes umhergehen und ihre Zeit der feministischen Bildung widmen.

Pamina Sigrist, Leiterin des Historischen Museums Obwalden, führte durch einige Räume der Ausstellung. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 2. September 2021)

Die Ausstellung «Gweerigi Fraiwä» läuft noch bis zum 28. November. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 2. September 2021)

Schliesslich geht es für das Abendessen in den Sommerhirsch Sarnen, in dessen Gartenlokal bereits Frauen warten, die es nicht zum Apéro geschafft haben. Aus Engelberg angereist sind SP-Kantonsrätin Karin Flühler und weitere bekannte Gesichter aus der Öffentlichkeitsarbeit des Kantons Obwalden. Bei asiatischem Reis und Süsskartoffeleintopf wird über die Notwendigkeit einer solchen Frauengruppe diskutiert und viel gelacht. «Es braucht einen sicheren Rahmen, um über Gleichstellungsthemen zu sprechen», sagt Eva Maria Amstutz, die sich ebenfalls für die Gruppe der kantonalen SP-Frauen engagieren möchte. «Gerade hier in Obwalden, wo man manchmal im Stillen das Gefühl vermittelt bekommt, seine Meinung nicht frei äussern zu können.»

Vertreterin der SP Frauen Schwyz gibt Tipps

Natürlich darf bei einer Gründungsveranstaltung die erste gemeinsame Sitzung nicht fehlen. Dafür begibt sich die Gruppe ins Innere des Lokals und bespricht Themen, denen sie sich künftig annehmen will. Politisch aktive Menschen, rund um eine grosse Tafel – ein Bild, das bisher oft und allein durch Männer geprägt war. Hier, mitten in Obwalden, sind alle Anwesenden Frauen. Zur Unterstützung ist eine Vertreterin der SP Frauen Schwyz angereist. Gina Lamantia gibt der neuen Gruppe erste Tipps und Anstösse und informiert über Kampagnen, denen sich die Schwyzer SP-Frauen derzeit widmen. Kernthemen sind die Revision des Sexualstrafrechts – «Nur Ja heisst Ja!» –, die AHV-Revision sowie die Debatte über die Aufteilung der Kinderbetreuung. Themen, die auch für die SP Frauen des Kantons Obwalden von Belang sind. Und für die sie sich in naher Zukunft, zusammen mit anderen politisch aktiven Frauen der Schweiz, starkmachen dürften.