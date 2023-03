Sarnen Eine Person nach Frontalkollision von zwei Autos verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Sarnen sind zwei Autos frontal zusammengestossen. Eine Person wurde verletzt

Die Unfallstelle bei der Verzweigung Schwanderstrasse - Ramersbergerstrasse. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Bei einem Unfall auf der Schwanderstrasse in der Gemeinde Sarnen am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr sind zwei Autos frontal zusammengestossen. Eine Person wurde beim Unfall verletzt, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt.

Zum Unfall kam es, als eine 30-jährige Autolenkerin, die von Ramersberg in Richtung Sarnen unterwegs war, im Bereich der Verzweigung Ramersberg eine vortrittsberechtigte Autolenkerin übersah, welche von Sarnen her in Richtung Stalden unterwegs war.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Während der Bergung der Fahrzeuge war die Schwanderstrasse zeitweise nur wechselseitig befahrbar. (rem)