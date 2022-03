Sarnen Gemeinde überrascht langjährigen Riegenleiter mit Sportförderpreis Die Gemeinde Sarnen hat am Sonntag 31 Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge im vergangenen Jahr geehrt. Gleichzeitig wertschätzte sie die langjährige Tätigkeit von Urs Kafader im Turnverein und überreichte ihm den Sportförderpreis.

Die Überraschung war ihm anzusehen, die Freude über den erhaltenen Sportförderpreis ebenso. Eben noch war Urs Kafader als Helfer am Sarner Schüler- und Volks-Crosslauf beschäftigt, als er von Gemeinderat Cleo Bracale für seine langjährige Tätigkeit im Turnverein Sarnen geehrt wurde. «Jetzt habt ihr mich wirklich überrascht», sagte Kadafer sichtlich gerührt. Er ist in Sarnen vielen ein Begriff, ist er doch seit 33 Jahren als Hauptleiter der Jugendriege aktiv und animiert Freitag für Freitag Kinder zum Sport. «Wenn er nicht gerade am Theaterspielen ist», meinte Gemeinderat Cleo Bracale mit einem Lächeln.

Von links: Gemeinderat Cleo Bracale, Urs Kafader, Rita Ochsenbein und Christine Rohrer. Bild: Irene Infanger (Sarnen, 20. März 2022)

Seine Leiterkarriere begann Kafader 1983 im Kunstturnen, sechs Jahre später übernahm er die Funktion des Hauptleiters der polysportiven Jugendriege. Er bekleidete zahlreiche weitere Funktionen an Anlässen, agierte zudem während zehn Jahren als Präsident des Turnvereins Sarnen. «Urs war aber auch selbst einmal Jugendriegler», erklärte Bracale in seiner Laudatio. 20 Jahre habe Kafader als Kunstturner aktiv an Wettkämpfen teilgenommen.

Die höchste Auszeichnung erhielt er 1991 in Luzern mit dem Eidgenössischen Kranz in der zweitobersten Leistungsklasse. Er ist zudem mehrfacher Obwaldner Meister im Geräteturnen. «Eine ausserordentliche und aussergewöhnliche Leistung», fasste Bracale, Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport der Gemeinde Sarnen, den langjährigen Einsatz von Kafader zusammen. «Mit der Übergabe der Auszeichnung der Gemeinde Sarnen als Sportförderer möchten wir Danke sagen, für die vielen Stunden und Jahre, die Du dem Sport und der Jugend geschenkt hast.»

Die Schweizer Cup-Sieger der Kategorie 50+ des FC Sarnen (von links): Peter Schulz, Max Rötheli, Thomas Häni und Matthias Kellenberger, gemeinsam mit Gemeinderat Cleo Bracale. Es fehlen: Mensur Cekovic, Armando Azevedo de Sousa und Armin Durrer. Bild: Irene Infanger (Sarnen, 20. März 2022)

Sportler aus verschiedenen Bereichen ausgezeichnet

Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr durfte die Gemeinde Sarnen am Sonntag auch Sportlerinnen und Sportler auszeichnen, die 2021 bedeutende Leistungen erbracht haben. Während vielfach Einzelsportler in den Genuss dieser Auszeichnung kommen, stach heuer insbesondere ein Team hervor: Die Senioren 50+ des FC Sarnen. Die Fussballer spielten sich im Schweizer Cup ganz nach vorne und holten sich den ersten Rang in dieser Kategorie. «Das ist schon fast eine historische Sache, schliesslich wurde der Schweizer Cup in dieser Kategorie zum ersten Mal durchgeführt», erklärte Fussballer Matthias Kellenberger mit einem Lachen.

Aufgefallen mit dem Obwaldner Rekord ist auch die Leichtathletin Amy Leibundgut. Die Leichtathletin stellte an der Schweizer Meisterschaft der U23 über fünf Kilometer einen Obwaldner Rekord auf und holte sich den erfolgreichen dritten Rang. Rudern, Biathlon, Karate, Bogenschiessen oder Natural Bodybuilding: 31 Personen verschiedenster Sportarten ehrte die Gemeinde am Rande des Volks-Crosslaufes. Die Sarner Sportlerinnen und Sportler waren 2021 einmal mehr aktiv und erfolgreich, davon viele junge Persönlichkeiten, von denen man sicherlich noch viel hören wird.