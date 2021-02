Es fällt im Kindergarten auf, dass Kinder bereits mit Smartphones hantieren. In der Schulsozialarbeit berichten Kinder häufig über Konflikte untereinander und nächtliche Whatsapp-Nachrichten, verbunden mit zu wenig Schlaf. Dies könnte ein Hinweis für eine negative Entwicklung sein. Der Thematik wird besondere Beachtung geschenkt und mögliche Strategien zum Umgang mit sozialen Medien entwickelt, welche in der Schule mit den Kindern sowie in der Elternarbeit der Mütter- und Väterberatung und der Kitas aufgegriffen werden. (vi)