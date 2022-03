Sarnen Grosse Laufbegeisterung am Obwaldner Cross nach zwei Jahren Unterbruch Insgesamt 320 begeisterte Läuferinnen und Läufer versammelten sich am letzten Sonntag auf der neuen Rundstrecke «Rund um den Pulverturm» in Sarnen zum 45. Obwaldner Cross.

Die Piccoline starten zum Schülercross in Sarnen. Bild: PD

Der einhellige Kommentar von vielen Teilnehmern am diesjährigen Cross in Sarnen war: «Hei ist das schön, dass wir nach einem Unterbruch von zwei Jahren wieder am Obwaldner Crosslauf teilnehmen können.» Mit grossem Einsatz wurde in jeder Kategorie um die Spitzenränge gekämpft, heisst es in einer Mitteilung, und gemäss OK-Mitglied Ruedi Meyer habe sich die neue Laufstrecke, welche auf einer Rundstrecke von 500 Metern rund um den Pulverturm führte, bewährt und sei auch für die zahlreichen Zuschauer sehr übersichtlich.

Grosse Begeisterung bei den Jüngsten und bei den Familien

Gestartet wurde ab 11 Uhr mit den Läufen der Schülerinnen und Schüler sowie der Piccoline und Piccolini, die mit grosser Begeisterung den Rundkurs absolvierten und sich einige äusserst harte Zweikampfduelle lieferten. Wobei bei vielen das Motto «Mitmachen kommt vor den Rang» galt und die Freude am Laufen im Vordergrund stand. In der Kategorie «Familien», wo insgesamt über 83 Eltern, Grosseltern sowie Götti und Gotti die Jüngsten zu einem grossen Effort begeisterten, zeigte es sich, wie der Laufsport Generationen verbinden könne, heisst es weiter.

Der Familienlauf am Sarner-Crosslauf. Bild: PD

Die Sieger/innen am Obwaldner Cross 2022: Männer. 5 km: 1. Mathias Fanger (Nidwalden) 18:11,72. 2. Kevin Kathriner (Wilen) 19:24,93. Senioren. 5 km: 1. Daniel Blättler (Nidwalden) 17:36,75. 2. Stefan Odermatt (Lungern) 19:48,90. 3. Emanuel Müller (Sarnen) 25:12.25. Herren Plausch. 1 km: 1. Sämi Duss (Sarnen) 2:38,59. 3. Remo Halter (Sarnen) 3:24.51. 4. Emanuel Müller 4:06,64. Männer U18. 3 km: 1. Liano Wallimann (Sarnen) 11:52,07. Männer U16. 3 km: 1. Livio Flüehler (Alpnach) 11:14,82. Seniorinnen. 5 km: 1. Rita Leibundgut (Sarnen) 11:46,3. Damen Plausch. 1 km: 1. Nadia Ettlin (Kerns) 3:44,34. 2. Emilia Imfeld (Sarnen) 4:16,55. Frauen U16. 2 km: 1. Vanessa Feierabend (Nidwalden) 7:13,26. 2. Lia Krummenacher (Kerns) 7:50,68. 3. Valeria Gasser (Alpnach) 8:04,18. Gruppen. 1 km: 1. Colin Zumbühl (Sarnen) 2:59,0. 2. Sämi Duss 2:59,8. 3. Cédric Achermann (Nidwalden) 2:59,9. 4. Jonas Duss (Sarnen) 3:05,1. – 9. Cindy Zumbühl (Alpnach) 3:54.8. 10. Nadia Ettlin (Kerns) 3:56,8. 11. Yvonne Ettlin (Kerns) 3:59,0. Familien. 500 m: 1. Jann Probst (Kägiswil) 2:09,10. 2. Michèle von Rotz (Kerns) 2:12,53. 3. Lina Michel (Kerns) 2:19,80. 4. Roman Zimmermann (Kerns) 2:22,24. 5. Bruno Zimmermann (Kerns) 2:23,02.

Bei den Jugendkategorien ging es um die Ehre als Obwaldner Meisterin oder Obwaldner Meister sowie den Gewinn des speziellen Abzeichens. Wobei es insbesondere in der Kategorie U14 der Burschen mit Finn Schifferle aus Sarnen und Jamie Limacher aus Alpnach zu einem spannenden Endspurt kam, welcher der Sarner um nur 1,2 Sekunden für sich entscheiden konnte. In der Kategorie der Frauen U16 lief Vanessa Feierabend zu einem souveränen Sieg vor Lia Krummenacher aus Kerns. Vanessa Feierabend, die Engelberger Wurzeln hat, klassierte sich vor zwei Wochen an den Schweizer Crossmeisterschaften in Regensdorf auf dem tollen 8. Rang inmitten der schweizerischen Nachwuchs-Laufspitze. (pd/sok)