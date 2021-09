Sarnen Hanspeter Müller-Drossaart gibt dem Vorgänger von Dürrenmatts «alter Dame» eine Stimme Dürrenmatts «alte Dame» hiess zuerst Walt Lotcher. Diesem gibt Hanspeter Müller-Drossaart nun eine Stimme.

Hanspeter Müller-Drossaart und Flötist Matthias Ziegler inszenieren «Die Mondfinsternis». Romano Cuonz (Sarnen, 5. September 2021)

Ein Biograf bezeichnete Friedrich Dürrenmatt einst als «zähschreibenden Berner Protestanten». Wenn dieses Lob – oder war es Kritik? – auf etwas zutrifft, so bestimmt auf erste Erzählstoffe, die der Dramatiker spät veröffentlichte. Genau gesagt zu seinem 60. Geburtstag unter dem Titel «Labyrinth». Bei den alten Stoffen findet sich unter anderen ein deftig-kräftiges Stück Berner Literatur mit dem Titel «Die Mondfinsternis». Wie kam Dürrenmatt dazu? Und vor allem: Wie tönt es? Während einer Matinee der IG Buch Obwalden bekam man Antworten. Der Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart hatte die Erzählung hervorgeholt und dazu eine theatralische Lesung gestaltet. Flötist Matthias Ziegler malte dazu ein musikalisches Bild, bald urchig-ländlich und sagenhaft unheimlich.

Dürrenmatt war gerade einmal zwanzig und noch keineswegs sicher, ob er Kunstmaler oder Schriftsteller werden wollte. Als Pfarrerssohn hatte er, wie er später selbst sagte, in Bern «die dunkelste Zeit seines Lebens» verbracht. Die anheimelnde Atmosphäre im Pfarrhaus und der bildungspolitische Drill im Freien Gymnasium behagten «dem Fritzli, der schön zeichnete und gute Aufsätze machte» nicht.

Nach der Schulzeit ging’s ins Kiental

Nach seiner Schulzeit beschloss er, für einige Wochen in einer Hütte im Kiental zu leben. Mit der «Blüemlisalp» vor Augen. Im Wirtshaus des «Bergkaffs» wurde dem Schnaps tüchtig zugesprochen, erzählt, und mit Pfarrer, Lehrer, Gastwirt oder Bäcker bis in die Morgenstunden um Glaube oder Unglaube gestritten. Dabei muss er auch jener eher unchristlichen Geschichte eines Auswanderers begegnet sein, der mit dem Dorf noch eine Rechnung offen hatte und diese, mit unglaublicher Energie eines blutigen Rächers, beglich. «Das Leben im Kiental ist dem jungen Dürrenmatt stärker in Erinnerung geblieben, als er sich selber eingestand», erklärte Veranstalter Geri Dillier dem Publikum im alten Gymnasium. Jedenfalls habe er damals– wohl auch weil er in Geldnot war– damit begonnen, die Novelle «Die Mondfinsternis» zu schreiben. Noch völlig unwissend, dass sie dereinst zum Urstoff jenes Theaterstücks würde, das ihn von allen finanziellen Sorgen befreite: «Der Besuch der alten Dame.»

Berndeutsch voll Saft und Kraft

«Tief im Winter, kurz vor Neujahr, fährt ein immenser Cadillac durchs Dorf Flötigen am Ausgang des Flötenbachtals, pflügt sich mühsam durch die verschneite Dorfstrasse, hält an einer Garage», so beginnt die Erzählung. Walt Lotcher, ein fast zwei Meter grosser Koloss, hatte sich samt dem Cadillac mit einem gecharterten Flugzeug aus Kanada nach Kloten transportieren lassen. Als Jungspund hatte er die Schweiz Hals über Kopf Richtung Kanada verlassen. Seine Jugendfreundin, die von ihm ein Kind erwartete, hatte ihm den Laufpass gegeben, weil ihr eine Partie mit dem besser gestellten Döufu Mani winkte. Nun heisst Locher Lotcher und ist steinreich.

Doch sein Herz will nicht mehr. Lotcher spürt, dass das Ende naht. «Abchrazä» aber wird er erst, wenn er seine Rechnung in der Heimat beglichen hat. Deshalb bringt er einen Koffer mit 14 Millionen mit. Je eine für jede Familie im Dorf. Die einzige Bedingung formuliert er unmissverständlich: «Ihr müsst mir dafür Döufu Mani totschlagen!» Und weil so viel Geld niemand widerstehen kann, nimmt das Schicksal seinen Lauf.

Den Zuhörern im Saal bescherte Hanspeter Müller-Drossaart immer wieder eine Gänsehaut, wenn er den alten Lotcher– anders als in der hochdeutschen Fassung – in einem ebenso polternden wie bildreichen Berndeutsch prusten, auftrumpfen und auch nicht zu knapp herumhuren liess. Wie dazu Matthias Ziegler auf verschiedensten Flöten auch noch seine Töne malte, wähnte man sich tatsächlich im unseligen Flötigen. Und man vergass die viel berühmtere «alte Dame» fast ganz.