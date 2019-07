Sarnen hat nun einen My-Post-24-Automaten Bei der Post können die Kunden nun während 24 Stunden Pakete abholen und aufgeben. Martin Uebelhart

Der neue Paketautomat steht bei der Sarner Postfiliale. (Bild: PD)

Seit dem 11. Juli steht der erste My-Post-24-Automat im Kanton Obwalden bei der Filiale Sarnen im Lindenhof. Die Leute würden immer mobiler – beruflich und in der Freizeit, schreibt die Post in einer Medienmitteilung. Die Post reagiere auf diese Entwicklung, indem sie das Netz an Zugangspunkten weiterentwickele und ihre Dienstleistungen an immer mehr Standorten und immer öfter rund um die Uhr zugänglich mache. Etwa mit My-Post-24-Automaten.

Kunden können dort ihre Pakete und eingeschriebenen Briefe rund um die Uhr aufgeben und abholen. Wer sich bei der Post online registriert, kann den Automaten auch als Schliessfach nutzen. Der neu eröffnete Paketautomat in Sarnen zählt 53 Fächer in vier Grössen. Im Internet können sich die Postkunden über die Paketautomaten und deren Nutzung informieren.

Die Einwohner von Sarnen, Wilen und Ramersberg können ihre Pakete, die der Pöstler nicht zustellen konnte, auch am Automaten abholen. Damit müsse man für das Abholen von Paketen nicht auf die Öffnungszeiten von Filialen achten, schreibt die Post in der Mitteilung weiter. Unabhängig vom Wohnort können sich Postkunden Pakete ausserdem direkt an den 24- Stunden-Automaten schicken lassen.

Auch Stans soll wieder einen Automaten erhalten

Die Post betreibt seit Ende 2013 My-Post-24-Automaten. Mittlerweile gibt es bereits rund 130 solcher Paketautomaten in der ganzen Schweiz. Bis 2020 möchte die Post laut der Mitteilung schweizweit ein Netz von 200 Automaten errichten. Im Rahmen dieses Ausbaus wird die Post auch in Stans wieder einen Paketautomaten aufstellen.

Wann und wo genau, weiss das Unternehmen bis dato noch nicht. Von Juni 2016 bis im August 2018 stand ein solcher Automat beim Migrolino bei der Autobahnausfahrt Stans Nord. Neben einer zu geringen Auslastung war auch ein Strategiewechsel in Sachen Paketautomat für den Abbau verantwortlich. «Die Automaten werden in unmittelbarer Nähe zu grossen Filialen platziert oder dorthin verschoben», hatte Postsprecher Markus Flückiger seinerzeit gegenüber unserer Zeitung erklärt. Diese Strategie gelte nach wie vor, wie Flückiger bestätigt.

Mehr Informationen unter www.post.ch/mypost24.