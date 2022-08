Sarnen Klassik trifft auf Schweizer Alpenromanze Das 13. Klassik-Sommerkonzert in Sarnen inszeniert mit «Betly und die Alphütte» eine romantische Liebesgeschichte aus den Schweizer Bergen.

Wird am 20. August in Sarnen aufgeführt: Gaetano Donizettis Schweizer Alpenromanze «Betly und die Alphütte». Bild: PD (Appenzell, 13. Januar 2017)

Eine junge Frau, Betly Starner (Sopran), lebt ganz allein in einer Berghütte und liebt ihre Freiheit so sehr, dass sie gar nicht daran denkt, sich unters Joch der Ehe zu begeben. In der 13. Ausgabe des beliebten Klassik-Sommerkonzerts in Sarnen vom 20. August blickt in Gaetano Donizettis Alpenromanze «Betly und die Alphütte» die eingefleischte Junggesellin von den Höhen der Berge hinab in die Männerwelt. Dabei treibt ein wackerer Bariton-Bruder (Max) sie mit einem hinterhältigen Trick in die Arme des heiratswilligen Tenors (Daniele).

«Diese Alpenromanze ist ein Stück Heimat, eine wunderschöne Musik und passt wunderbar zu Obwaldens Bergwelt», erzählt Leiter und Pianist Daniel Moos, der die Handlungen zwischen den Einaktern mit Musik und Gesangseinlagen erzählt. Damit begeht die Klassik-Reihe in ihrer 13. Ausgabe gleich eine doppelte Premiere. Zum ersten Mal führt sie dieses Stück öffentlich auf, und zum ersten Mal erklingt ein ganzes Werk anstelle einzelner Arien und Duetten.

Ein vergessenes Stück wiederentdeckt

Daniel Moos, Gründer und Leiter dieser Klassik-Reihe, spricht von einer Zufallsentdeckung: «Unter den 74 Opern Donizettis dürfte der heitere Einakter ‹Betly› zu den am gründlichsten vergessenen gehören.» Zu Unrecht, findet er: «Dass Donizetti ein erfahrener Komponist war, als er ‹Betly› 1836/37 komponierte, hört man dem Werk an. Alles scheint von leichter Hand geschrieben zu sein – bietet es doch so manche harmonische Pikanterie, manches interessante Instrumentationsdetail und viel eingängige Musik und erklingt manchmal beinahe folkloristisch.»

Eigentlich wäre diese Oper für 2021 geplant gewesen. Wegen der Coronapandemie und der damit verbundenen fehlenden Planungssicherheit wurde bei der letztjährigen Ausgabe auf eine kleinere Produktion mit weniger Künstlerinnen und Künstlern ausgewichen.

Der gebürtige Zürcher Daniel Moos, der mit seiner Bellinzoneser Produktionsfirma Konzerte und Events für Firmen inszeniert, stuft den Stellenwert des Sarner Klassik-Sommerkonzerts als beim Publikum sehr beliebt ein. Nach über einem Jahrzehnt habe es sich weit über die Kantonsgrenze hinaus einen Namen gemacht, mit Stammpublikum. Das Konzert in der Aula Cher, das auf rund 300 Besucherinnen und Besucher ausgerichtet ist, sei noch nicht ausgebucht.