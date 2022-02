Sarnen Konfettischlacht mit Kapitän Sparrow Es war nicht zu übersehen. Nach zwei Jahren spürten Närrinnen und Narren jeglichen Alters wieder viel Lust auf die Fasnacht.

14 Bilder 14 Bilder Kinderfasnacht der Lälli Zunft Sarnen: die Fasnachtsbegeisterten versammeln sich auf dem Schulhausplatz. Primus Camenzind (Sarnen, 24. Februar 2022)

Bruno Hochuli, Obmann der Sarner Lälli-Zunft, kam nach kürzester Zeit zum Schluss: «Das haut heute hin!» Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn der Schmudo-Kinderfasnacht fand sich auf dem Schulhausplatz zunehmend närrisch gelauntes Fasnachtsvolk im Alter zwischen Kinderwagen und Spazierstock ein. Beim Start um 14 Uhr war das Areal brechend voll. Natürlich, der traditionelle Umzug wäre auch toll gewesen, aber wegen der Absage liess sich das Narrenvolk die gute Laune nicht nehmen.

Im Blickfeld der aufgestellten Masse befand sich das Narrenschiff der Lälli-Zunft. Auf diesem bereitete sich Kapitän Jack Sparrow auf die bevorstehende Konfetti-Seeschlacht vor. Derweil spielten die Guggen aus Sarnen und Umgebung, was das Zeug hielt, und den Jüngsten versüssten verschiedene Spiele und allerlei Unterhaltung die Zeit. Die Kinder und Erwachsenen erhielten bei der Teilnahme an der Maskenprämierung vor Ort einen Bon für Gratisverpflegung und Getränk. Die Vielfalt und Fantasie bei der Verkleidung waren überwältigend, sodass wir an dieser Stelle auf die Rangliste der Prämierung verzichten. Bis zum leisen Einbruch von Dunkelheit waren Kurzweil und Spass die bestimmenden Elemente der Sarner Kinderfasnacht. Von wegen Einschränkungen, gab's die wirklich?