Sarnen Konzert der drei Generationen: Beim Sommerkonzert faszinierte die Musik der Gegensätze Das Sommerkonzert in der Aula Cher hat Seltenheitswert. Das Generationenorchester und die Feldmusik Sarnen überspielten sämtliche Altersgrenzen.

Die Musikschule Sarnen setzt sich zum Ziel, der Bevölkerung geeignete Angebote für das Alter von «0 bis 99 Jahre» zu machen. In diesem Sinne bereiteten das Generationenorchester – ein Jubiläumsprojekt der Musikschule – und die Feldmusik Sarnen ein Sommerkonzert vor, an dem auf der Cherbühne Musikantinnen und Musikanten im Alter von 10 bis 75 Jahren mitwirkten. In der ersten Konzerthälfte zog das Projektorchester, bestehend aus Buben und Mädchen der Jungmusiken von Sarnen, Giswil sowie Lungern und dem Beistand einiger Instrumentalistinnen und Instrumentalisten älteren Jahrgangs, das Publikum in Bann. Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde gaben sich die Ehre und bekamen zu hören, auf was sich die Jugendlichen schon seit Monaten mit Fleiss vorbereiteten.

130 Musikanten tragen gemeinsam das Stück «Forever Young» vor. Bild: PD

Der Dirigent Norbert Kiser baut auf die Kombination von «Coolness» und Zielstrebigkeit und präsentierte vier Stücke, welche es seinen Schützlingen sichtlich und hörbar angetan hatten. «Funky Kids» als fetziges Eröffnungsstück, die Filmmusik aus «Avengers: Endgame», eine Selektion aus «The Greatest Showman» und «Nora – das Licht des Nordens» waren geeignet, den jungen Bläsern und Perkussionisten aufzuzeigen, wie toll das gemeinsame Spiel und die allmähliche Entdeckung der orchestralen Musik sein kann. Die gut besuchte Aula war erfüllt von tollem Sound und geprägt von jugendlicher Energie.

Szenenwechsel mit der Feldmusik

In einer gelungenen Moderation bereitete Claudio Lehmann das Publikum auf den gehörigen «Szenenwechsel» vor, den Chefdirigent Sandro Blank mit der Feldmusik Sarnen – seinem voll ausgebauten sinfonischen Blasorchester – in der zweiten Hälfte des Sommerkonzertes einleiteten. Nicht abrupt, denn die rund 90 Ensemblemitglieder gaben zu Beginn den «Berner Stadtschützen-Marsch» (Stephan Jaeggi, 1903–1957) und die Komposition «Mount Everest» (Rossano Galante, *1967) zum Besten. «Was für ein orchestraler Klang» dürfte sich das Publikum schon nach den ersten Tönen gedacht haben. Es bestand jedoch noch Luft nach ganz oben.

Mit der Interpretation des imposanten Werks «Audivi Media Nocte» (Ich hörte, um Mitternacht) von Oliver Waespi (*1971), liess die Feldmusik ihr Publikum am Erfolg vom 19. Juni teilnehmen, als sie am Luzerner Kantonalmusikfest zur Siegerin der Kategorie Höchstklasse ausgerufen wurde. Die Komposition baut auf einer Motette des 16. Jahrhunderts auf. «Ich spürte, dass eine beträchtliche Bewegungsenergie nötig sein würde, um den ruhigen, kontemplativen Fluss dieser Musik auszugleichen», gibt Waespi zu verstehen.

Mit Blumen die Solisten des Werks «Audivi Media Nocte». Von links nach rechts: Dominic Wunderli, Hans Patrick Sureck, José Vasquez, Cyrill Schaub. Bild: PD

Kurz gesagt: Seine Musik entwickelt sich zu einem instrumentalen Drama «zwischen Gebet und Raserei». Aus dem Orchester, welches in sämtlichen Registern über sich hinauswuchs und höchste technische Schwierigkeiten und Vorgaben des Komponisten zu verarbeiten hatte, hoben sich auf den Instrumenten Tuba, Posaune, Trompete, Eufonium und Perkussion fünf virtuose Solisten ab, welch dem Werk die «Krone aufsetzten». Das Stück mit seinem hohen Erlebniswert liess keine Zweifel offen, dass Sandro Blank das Orchester seit seiner Ernennung zum Chefdirigenten wesentlich weiterentwickelt hat. Ein Besucher, der ebenfalls intensiv musiziert, brachte es nach dem Konzert auf den Punkt: «Das ist Musik. Das nenne ich eine Komposition!»

Vom Traum der ewigen Jugend

Zurück zur Musik, die alle Altersgrenzen überspielt: Zum finalen Stück «Forever Young» versammelten sich auf der Cherbühne beide Orchester. Die rund 130 Instrumentalisten aus drei Generationen lebten in eindrücklicher Manier den Traum von der «ewigen Jugend». Das Publikum bedankte sich für den unvergesslichen Abend mit innigem Applaus. (pd/fpf)