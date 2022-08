Sarnen Liebliches Kuriosum auf der Cher-Bühne: «Betly und die Alphütte» sorgt für helle Begeisterung Freunde der Oper sind in der Aula Cher in den Genuss von Arien und Duetten im Rahmen eines heiteren Zweiakters gekommen.

Kein Geringerer als Gaetano Donizetti (1797–1848, Bergamo) stand im Rahmen des 13. Klassik-Sommerkonzertes von Sarnen im Mittelpunkt. Unter den 74 Opern des italienischen Komponisten geriet der 1836 verfasste heitere Zweiakter «Betly und die Alphütte» jedoch längst in Vergessenheit.

Zu Unrecht, denn in der von Daniel Moos produzierten Aufführung vom vergangenen Samstag in der Aula Cher war nicht zu überhören, dass mit Donizetti ein erfahrener und überaus erfolgreicher Opernkomponist am Werk war. Das Ensemble, ein von Moos am Piano souverän orchestriertes Quartett, die Sopranistin Linda Campanella, der Tenor Enrico Iviglia, der Bariton Matteo Peirone und der gut disponierte Chor Benedetto Marcello aus dem Tessin und dem nördlichen Italien sorgten für einen tollen Konzertabend.

Sopranistin Linda Campanella mit Tenor Enrico Iviglia (links) und Bariton Matteo Peirone. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 20. August 2022)

Das Libretto stammt von Goethe

Trotzdem bleibt «Betly und die Alphütte» in verschiedener Hinsicht ein liebenswertes Kuriosum. «Für dieses Werk des italienischen Komponisten ist nicht einmal ein Titel in seiner Muttersprache bekannt», so Daniel Moos nach der Veranstaltung gegenüber unserer Zeitung.

Daniel Moos erzählte Betlys Liebesgeschichte. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 20. August 2022)

Ebenso verwunderlich ist der Umstand, dass Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832, Frankfurt) zur Alpenromanze das Libretto beigesteuert hat. Goethe hin oder her – die Handlung ist wie bei den meisten Opern oder Operetten trivial. Deshalb war es für den Erfolg des Abends nicht hinderlich, sondern vielmehr von Vorteil, dass die Arien der Gesangssolisten in italienischer Sprache vorgetragen wurden. Daniel Moos erzählte zwischen den einzelnen Szenen Betlys Liebesgeschichte im Schweizer Dialekt.

Ein Drama mit Happy End

Max (Matteo Peirone, Bariton) ist Regimentsführer in der Armee und der Meinung, dass Betly (Linda Campanella, Sopran) nicht vereinsamen, sondern endlich bei einem valablen Mannsbild «Unterschlupf» finden sollte. Diese Idee scheint die junge Dame jedoch zu nerven, sie ist mit ihrem Dasein in der Alphütte nämlich überaus glücklich und weiss ausserdem nicht, dass Drahtzieher Max in Wahrheit ihr älterer Bruder ist. Daniele (Enrico Iviglia, Tenor) ist willig, der jungen Frau in die Arme getrieben zu werden. Dazu ist Max jedes Mittel recht.

Linda Campanella zusammen mit dem Chor. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 20. August 2022)

Erste Versuche, Daniele und Betly zusammenzubringen, scheitern kläglich. Als jedoch der Offizier diesen Daniele in seine Truppe integriert und das Regiment auf Betlys Alp abkommandiert, gerät die Welt der Älplerin der vielen Männer wegen dermassen durcheinander, dass sie aus Verzweiflung Schutz und Zuneigung bei Daniele sucht und auch findet. Sie erfährt auch, dass Max nicht aus Selbstsucht, sondern als ihr älterer Bruder handelt. «Am Ende wird geheiratet, wie das bei solchen Stücken üblich ist. Aber dass es vorher keine Toten gibt, hat Seltenheitswert», erklärt Daniel Moos.

Hohe Professionalität im Spiel

Das Werk Donizettis ist geprägt von Arien und Duetten, welche von der Sängerin und den beiden Sängern hohe Professionalität und grossen Stimmumfang erfordern. Wie seit jeher, wurde Moos für das 13. Klassik-Sommerkonzert von Sarnen auf den italienischen Opernbühnen fündig. Auch eine Prise Komik kam bei den Protagonisten nicht zu kurz. Das aus vier Instrumentalisten bestehende Begleitorchester liess keine Zweifel offen, dass solche Singspiele und ähnliche Formate zu ihren besonderen Stärken zählen. Zuweilen hörte sich der Klang des Quartetts (Klavier, Cello, Flöte, Oboe) an wie ein veritables, voll ausgebautes Opernorchester. Schliesslich steuerte der aus Laien bestehende Chor bei Tutti-Szenen viel zum grossen Klangbild bei.

Leider war der Publikumsaufmarsch für einmal nicht überwältigend. Die rund 150 Personen waren vom Dargebotenen jedoch hell begeistert, quittierten dies mit Standing Ovations und erklatschten sich als Zugabe den «Liebestrank», ein Lied aus Donizettis gleichnamiger Oper.