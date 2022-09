Sarnen «Miär machid Platz!»: Verantwortliche ziehen positives Fazit zum Ende der Veranstaltungsreihe In diesem Sommer wurde der Dorfplatz Sarnen mit «Miär machid Platz!» und über 40 Anlässen zum Begegnungsort und temporären Treffpunkt für die Bevölkerung.

Unter dem Motto «Miär machid Platz!» rief die Ortskernentwicklung der Gemeinde Sarnen in Zusammenarbeit mit der Ortskerngruppe Ende Mai Interessierte dazu auf, eigene Ideen und Initiativen für die temporäre Dorfplatznutzung einzureichen.

Auch ein Flohmarkt war Teil der Aktion. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 24. August 2022)

Zusammengekommen sind über 40 Projekte, die vom 16. August bis am vergangenen Sonntag auf dem Dorfplatz Sarnen durchgeführt wurden. Die Gemeinde stellte dafür eine Grundinfrastruktur mit Möblierung zur Verfügung. Die Palette der Veranstaltungen reichte von gesundheitsfördernden und sportlichen Aktivitäten über kulturelle Anlässe wie Lesungen und Konzerte bis zu hin zu Familiennachmittagen und Firmenpräsentationen. Ein kunterbunter Mix, der beim Publikum auf Interesse stiess.

Lesung mit der Sarner Geschichtenerzählerin Elisabeth Zurgilgen in der Sarner Dorfkapelle. Bild: Irene Infanger (Sarnen, 17. September 2022)

Spritzenhaus und Dorfkapelle boten Schutz vor Regen

«Meistens beschränkt sich die Bespielung von öffentlichen Plätzen auf Konzert- und Kinoveranstaltungen oder ein spezifisches Gastroangebot», so Ortskernentwickler Peter Küchler. «Aber diese Form der Partizipation, dass man dank einer flexiblen Infrastruktur so viele verschiedene Anlässe durchführen und so ein breites Publikum ansprechen kann, dürfte einzigartig sein. Uns ist jedenfalls kein anderes Projekt bekannt, bei dem die Angebotsvielfalt so breit war wie in den letzten Wochen auf dem Dorfplatz in Sarnen.»

Auch zur Übertragung des Eidgenössischen Schwingfestes kamen viele Leute auf den Dorfplatz. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 28. August 2022)

Als Glücksfall erwies sich bei schlechter Witterung die Ausweichmöglichkeit aufs Spritzenhaus beim Dorfplatz und vereinzelt auch auf die Dorfkapelle. Insbesondere der sakrale Bau mitten im Dorfkern überraschte mit seiner stimmigen Atmosphäre für das bis auf den letzten Platz besetzte Konzert des Jodlerklubs Sarnen. Auch die zwei Leseabende mit Elisabeth Zurgilgen und Romano Cuonz waren gut besucht. «Die Dorfkapelle hat enormes Potenzial, um auch zukünftig für kulturelle Veranstaltungen genutzt zu werden», ist Peter Küchler überzeugt. «Diese Nutzungsidee werden wir zusammen mit den zuständigen Personen und Stellen gerne weiterverfolgen.»

Wie soll der Dorfplatz in Zukunft genutzt werden?

Gemeindepräsident Jürg Berlinger zieht nach den sechs Wochen ebenfalls ein positives Fazit: «Das grosse Interesse der Bevölkerung an dem bunten Strauss an Veranstaltungen und die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass ein echtes Bedürfnis besteht, den Dorfkern als Begegnungsraum und Treffpunkt nutzen zu wollen.» Man nehme diese Erkenntnis als Auftrag, um in den nächsten Monaten darüber zu diskutieren, wie und in welchem Rahmen man dieses Projekt in die Zukunft führen möchte. «Selbstverständlich auch mit Einbezug und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Nachbarschaft und der umliegenden Fachgeschäfte. Und insbesondere auch mit einem Augenmerk auf ein funktionales Parkplatzangebot für den motorisierten Verkehr und für Fahrräder.»

Den Dorfplatz zum Begegnungsort zu machen, ist eine der Massnahmen, die in der Nutzungsstrategie «Perspektiven Dorfzentrum 2030» der Gemeinde Sarnen festgehalten sind. Zum Abschluss von «Miär machid Platz!» werden zudem die Erkenntnisse der Beteiligten und die Ergebnisse einer Umfrage in den kommenden Wochen in einem Bericht festgehalten und auf der Website der Gemeinde Sarnen publiziert. (pd/lur)