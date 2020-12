Sarnen Schaf muss nach einem mutmasslichen Wolfsangriff getötet werden Ein Wolf soll Schafe in Wilen gerissen und verletzt haben. Das meldet ein Leser am Freitagnachmittag via Video. Der Wildhüter bestätigt: Es könnte sich um einen Wolf gehandelt haben.

Ob ein Wolf die Tiere tödlich verletzt hat, wird erst die Speichelanalyse in einigen Wochen zeigen. Videoscreenshot

Ein Mann hält ein Schaf in seinen Armen, zeigt es so in die Kamera, dass eine grosse, klaffende Wunde frei liegt. «Vermuteter Wolfsriss Holzmatt Wilen.» So beginnt ein Video, welches am Freitagnachmittag in dieser Redaktion eingetroffen ist. Der Mann ist Walter Bürgi, Mitglied der Vereinigung zum Schutz von Jagd- und Nutztieren vor Grossraubtieren Zentralschweiz. Er wurde zu Rate gezogen, da auf der Holzmatt in Wilen ein Wolf gewütet haben soll. «Zwei bis drei Schafe sind tot, das Mutterschaf aus dem Video ist stark verwundet», sagt er auf Nachfrage.

Eugen Gasser, Wildhüter und Naturaufseher Obwaldens, bestätigt den mutmasslichen Wolfsriss. Bei seinem Eintreffen seien bereits zwei Schafe tot gewesen. «Ein Schaf musste notgetötet werden», sagt er auf Anfrage. Die Tiere seien nicht herdenschutzsicher gehalten worden, der Hag knappe 90 Zentimeter hoch. Ob es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat, kann erst nach der Analyse der eingesandten Speichelprobe gesagt werden. Eines kann er jedoch bestätigen: «Seit Mai kommt es hier regelmässig zu Attacken von mutmasslichen Wölfen.»

Laut Walter Bürgi hat es in der Umgebung in letzter Zeit bereits einige Wolfssichtungen gegeben, etwa bei einem befreundeten Landwirt, welcher fünf bis zehn Meter von einem Wolf gestanden haben soll, oder Wolfsspuren im Schnee. Beweise gäbe es keine - bis das Mobiltelefon gezückt sei, sei der Wolf verschwunden oder das fotografieren von den Spuren vergessen.