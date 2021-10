Sarnen Neuer Sarner Imagefilm spielt mit Klischees und einer poetischen Bildsprache Sarnen erhält ein neues audiovisuelles Gemeindeporträt: Der vierminütige Film mit dem Titel «Was wetsch nu meh!» richtet sich sowohl an Einheimische als auch an Touristinnen und Touristen.

Der neue Sarner Imagefilm «Was wetsch nu meh!» ist eine Reise quer durch das Gemeindegebiet von Sarnen. Entstanden in Zusammenarbeit mit Sooli Film aus Stans, soll der verspielte Imagefilm die Vorzüge des Obwaldner Kantonshauptortes ins gute Licht rücken, schaffe es aber auch, Klischees miteinzubeziehen, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.

Der zügige Schnitt und die poetische Bildsprache von Kameramann Bastian Meyer aus Stalden würden dem Film einen erfrischend modernen Anspruch geben. Die einheimische Sprecherin Karisa Lynn Meyer hat den von Tommy Durrer und Ueli Stöckli verfassten Text vertont.

Der Film wird an der Gemeindeversammlung das erste Mal gezeigt

Der Kurzfilm ist sowohl in einer Mundart- wie auch in einer hochdeutschen Fassung verfügbar. Premiere würde das filmische Porträt an der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. November in der Aula Cher in Sarnen feiern. Danach sei der Film auch auf der Website der Gemeinde Sarnen und auf den sozialen Medien abrufbar.

«Der Film zeigt die Gemeinde Sarnen in ihrer ganzen Vielfalt», wird Gemeindepräsident Jürg Berlinger in der Mitteilung zitiert. Der Film richte sich daher nicht nur an Neuzuzüger und Einheimische, sondern auch an potenzielle Tages- und Feriengäste aus dem In- und Ausland.