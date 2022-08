Sarnen Nicola Spirig freut sich über Rekordbeteiligung am «Phoenix Kids Triathlon» 151 gemeldete Kinder sowie 39 Nachwuchstriathleten haben am Teamwettkampf im Sarner Seefeldpark teilgenommen.

«Fast 200 teilnehmende Kinder, ideale äussere Bedingungen und eine von A bis Z gelungene Veranstaltung sind das Fazit des Phoenix Kids Triathlon vom vergangenen Samstag in Sarnen.» Das schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Die Anzahl Kinder sei bei der zehnten Ausgabe der Veranstaltung im Seefeldpark noch nie so hoch gewesen.

Die Kinder werden vor dem Sprung ins Wasserbecken instruiert. Bild: PD

Die Initiatorin Nicola Spirig habe sich über die grosse Zahl gefreut. Konkret seien es 151 gemeldete Kinder gewesen, sowie 39 Nachwuchstriathleten, die in Teams à drei Kindern am Teamwettkampf teilnahmen. «Es ist schön zu sehen, dass unser Angebot auch in Sarnen auf viel Zuspruch trifft. Wir sind stets gerne im Seefeldpark zu Gast und möchten uns beim organisierenden Tri-Club Hergiswil und allen Kindern, Eltern und freiwilligen Helferinnen und Helfern herzlich für einen wirklich tollen Anlass bedanken», werden Spirig und ihr Mann und Co-Initiator Reto Hug zitiert.

Der «Phoenix Kids Triathlon» ist ein Triathlon-Nachwuchsformat für Einsteiger und umfasst in diesem Jahr zehn Veranstaltungen in der ganzen Schweiz. Zum Abschluss folgen nach Sarnen noch zwei Events in Locarno und Schaffhausen. (lur)