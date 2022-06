Sarnen Sarner Traditionsunternehmen Abächerli Media zieht um Nach bald 35 Jahren im Büntenpark bezieht die Firma Abächerli im Herbst 2023 in einen Neubau im Gewerbegebäude Kernmatt.

Der geplante Neubau an der Kägiswilerstrasse in Sarnen. Visualisierung: PD

Seit bald 35 Jahren hat die Abächerli Media AG, früher Abächerli Druck, ihren Sitz im Büntenpark in Sarnen. Verteilt auf vier Etagen, produziert das Publikationsunternehmen gedruckte Kommunikation aller Art. Das 130-Jahr-Jubiläum nahm Geschäftsführer Roland Schnyder zum Anlass, die momentane Situation zu analysieren und sich über die Zukunft Gedanken zu machen, heisst es in der Medienmitteilung.

Im Rahmen dieser Analyse ist er auf den Neubau des Gewerbegebäudes Kernmatt gestossen. Nach ersten Gesprächen mit der Bauherrschaft hat er die Chance ergriffen. «Ein Glücksfall», wie Schnyder in der Mitteilung zitiert wird. Der neue Standort erlaube es, effizient und nachhaltig zu produzieren. Auf einer Ebene angesiedelt, würden die Abläufe der Druckerei, der Weiterverarbeitung und der Spedition auf über 1000 Quadratmetern optimal aufeinander abgestimmt. Die vorhandenen Maschinen werden in das neue Quartier umziehen. So auch die erst kürzlich angeschaffte Druckmaschine Speedmaster SX52 oder die originale Heidelberg-Zylinder-Druckmaschine OHZ aus dem Jahre 1957.

Roland Schnyder, Geschäftsführer der Abächerli Media AG. Bild: PD

«Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, mit der Abächerli Media AG und dem ganzen Team diesen zukunftsweisenden Schritt zu gehen», erklärt Roland Schnyder. «Mit dem Umzug und den dazugehörenden Investitionen legen wir einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Firma.» Mit dem Entscheid, in Sarnen zu bleiben, bekenne sich die Abächerli Media AG zum Standort Obwalden. Dies mit dem klaren Ziel, bestehende und neue Kunden lokal, aber auch über die Schweizer Grenzen hinaus optimal zu betreuen.

Abächerli Media ist spezialisiert auf die gedruckte Kommunikation und beschäftigt 45 Mitarbeitende, darunter 7 Lernende in 3 Berufen.