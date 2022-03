Sarnen Science-Fiction auf dem Landenberg: Diese beiden Maskierten zeigen ihr Gesicht Wenn ein Schurke aus Star Wars und ein Superheld des Comic-Universums Marvel gemeinsame Sache machen, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder feilt Hollywood an einem neuen Blockbuster – oder es ist Fasnacht.

Masken waren beim «Fätzigä Mändig» auf dem Landenberg Mangelware. Kaum jemand trug etwas, das ihn oder sie völlig unkenntlich machte. Erst nach langer Suche fanden sich zwei Maskierte. Rilana Birrer und Marco Wallimann aus Sachseln brachten – ganz nach dem Motto «Movie Stars» – das Science-Fiction-Epos Star Wars und das Comic-Universum Marvel auf den Landenberg. Als Sturmtruppler und Black Panther waren sie unter ihren Kostümen so anonym wie sonst niemand auf dem Gelände.

Rilana Birrer, verkleidet als Sturmtruppler aus Star Wars. Mit Maske... ... und ohne. Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 28. Februar 2021) Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 28. Februar 2021)

Die beiden lernten sich an der Fasnacht kennen, seit bald neun Jahren sind sie ein Paar. «Wir haben zusammen zwei Kinder, die wir heute abgeben konnten», so Wallimann. Seit zwei oder drei Jahren seien sie nun zum ersten Mal wieder gemeinsam im Ausgang. Und dann noch an der Fasnacht, dem Ursprung ihrer gemeinsamen Geschichte.

Marco Wallimann ist als Black Panther aus dem Comic-Universum Marvel unterwegs. Mit Maske... ... und ohne. Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 28. Februar 2021) Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 28. Februar 2021)

«Die Fasnacht gehörte bei mir schon früher zum Winter dazu», sagt Birrer. Bereits als kleines Mädchen habe sie in einer Familien-Gugge gespielt. Auch Wallimann war jahrelang Mitglied einer Guggenmusik. Und weshalb Star Wars und Marvel? Das sei Birrers Entscheidung gewesen. «Ich kenne diese Figuren gar nicht», gibt Wallimann zu. Aber da er bereits bei den Fasnachtsumzügen habe entscheiden dürfen, welche Kostüme die Familie tragen soll, überliess er das am «Fätzige Mändig» auf dem Landenberg seiner Herzensdame. Und prompt landeten die beiden in der Zeitung.