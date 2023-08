Sarnen Seltener Fall: Tollwut bei Fledermaus nachgewiesen Bei einer Fledermaus ist Tollwut nachgewiesen worden. Sie war zuvor im Sarnersee entdeckt worden.

Bei einer Fledermaus, die im Sarnersee bei Sarnen gefunden wurde, hat die Schweizerische Tollwutzentrale am Mittwoch das Fledermaus-Tollwutvirus nachgewiesen. Dies meldete die Zentrale am Donnerstag. Diese Fälle seien selten. Seit 1992 wurden lediglich fünf Fälle diagnostiziert, letztmals im Jahr 2022 im Kanton Bern. Betroffen waren jeweils seltene Fledermausarten, die nicht wie die häufig vorkommende Zwergfledermaus in bewohnten Gegenden vorkommen.

Es besteht keine Gefährdung für die Bevölkerung. Es sei dennoch wichtig, insbesondere kranke und verhaltensauffällige Wildtiere nicht anzufassen und die Wildhut zu informieren. Bei einem Biss durch eine Fledermaus ist umgehend ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen, um die notwendigen Vorsorgemassnahmen einzuleiten.

Die Schweiz gilt als tollwutfrei und verliert den Status durch diesen Fall nicht, da es sich um das Fledermaus-Tollwutvirus handelt, so die Zentrale weiter. (zfo)