Sarnen sucht neues Konzept für den Hirschen und das Kino Seefeld Die Liegenschaft Hirschen und Kino Seefeld soll mit einem neuen Konzept für kulturelle oder touristische Bedürfnisse erhalten bleiben. Dafür erfolgt bis Ende Jahr eine öffentliche Ausschreibung. Philipp Unterschütz

Das Kino Seefeld in Sarnen mit dem früheren Restaurant Hirschen (ganz links). (Bild: Markus von Rotz, Sarnen, 2. April 2019)

Das Kino Seefeld in Sarnen hat seinen Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen per sofort eingestellt. Wie die Gemeinde Sarnen mitteilt, seien die Besucherzahlen in den letzten Monaten auf ein Niveau gesunken, welches die Betreiberin veranlasse, den Kinobetrieb einzustellen. «Der Gemeinderat bedauert den Entscheid und hat den Mietvertrag mit der Kinobetreiberin inzwischen aufgelöst», heisst es weiter in der Mitteilung.

Der Gemeinderat möchte die Nutzung der Räumlichkeiten der beiden Liegenschaften Hirschen und Kino für eine neue Verwendung im Bereich Kultur/Tourismus öffnen. Mit einer öffentlichen Ausschreibung bis Ende Jahr erwarte man Nutzungskonzepote mit Ideen für die zukünftige Nutzung des ganzen Erdgeschosses. Die Nutzung soll im öffentlichen Interesse stehen. Ob ein Kinobetrieb in Sarnen weiterhin ein Bedürfnis sei, werde sich zeigen.

Wie die Gemeinde weiter schreibt, müssen die Liegenschaften einer Gesamtsanierung unterzogen werden. Vor einer Sanierung müsse die künftige Nutzung bekannt sein. Mit der öffentlichen Ausschreibung erhofft sich der Gemeinderat gute Ideen, wobei ein kostendeckender Betrieb der Liegenschaft im Vordergrund stehe.