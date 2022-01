Sarnen Tödlicher Arbeitsunfall: Mann stürzt beim Zurückschneiden von Bäumen Bei der Baumpflege fiel ein Mann in Sarnen aus zehn Metern Höhe und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Trotz schneller Reanimation vor Ort verstarb der 70-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der Mann habe sich in einem Arbeitskorb befunden. Bild: PD

In Sarnen ist am Donnerstag, 6. Januar, ein 70-jähriger Mann ums Leben gekommen, weil er beim Zurückschneiden von Sträuchern und Bäumen aus zehn Metern Höhe gestürzt ist. Wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt, habe der Mann sich in einem Arbeitskorb befunden und sei dabei ungesichert gewesen. Der genaue Unfallhergang sei aber noch unklar.

Der Mann verstarb aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen bereits an der Unfallstelle. Ein Care-Team habe sich dabei um Angehörige und das Arbeitsumfeld gekümmert. Die Staatsanwaltschaft Obwalden hat mit der Kantonspolizei eine entsprechende Untersuchung des Arbeitsunfalls eingeleitet. (mah)