Sarnen Von Nasenpiercings und Fondue Chinoise: Das läuft in Obwalden während der Weihnachtszeit Eine Strassenumfrage zeigt, dass man sich in Obwalden das Fest mit der Familie nicht von der Pandemie nehmen lässt. Und dass das Beisammensein in Zeiten des Abstandshaltens umso bedeutungsvoller scheint.

Berta (78) und Niklaus (84) Amstalden aus Sarnen. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 13. Dezember 2021)

Kleine Schneehaufen säumen die Ränder der Sarner Gehsteige. Sie trotzen den Sonnenstrahlen, die das Dorf in ein winterlich-warmes Licht tauchen. Ein älterer Herr streift durch den kleinen Wald, der innert weniger Stunden vor dem Coop entstanden ist. Niklaus Amstalden ist völlig darin vertieft, den passenden Baum für die bevorstehenden «grossen Festlichkeiten im kleinen Rahmen» zu finden, wie er es selbst nennt. Dreimal wird er Weihnachten feiern, mit seinen Kindern und Enkeln. «Wir laden lieber ein, als dass wir eingeladen werden», sagt der Sarner und schmunzelt zu seiner Frau Berta hinüber. Niklaus Amstalden ist 84-jährig, Berta Amstalden 78, aber das Kochen, das lassen sich die beiden nicht nehmen. Viel zu tun gebe das sicher, aber: «Wir können uns dann ja ein Jahr davon erholen.»

Noemi Fankhauser (17) aus Kerns. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 13. Dezember 2021)

Noemi Fankhauser aus Kerns wünscht sich zu Weihnachten ein Nasenpiercing. Ob sie dieses bekommt, kann sie aber noch nicht sagen. «Wir wichteln und ich weiss nicht, wer mich gezogen hat», sagt die 17-Jährige. Wichtiger als die Geschenke ist ihr aber die Zeit mit ihrer Familie, das gemeinsame Essen und die Gespräche. Und falls es mit dem Nasenpiercing auf Weihnachten nicht klappen sollte, dann hat sie immerhin bereits das Okay ihrer Eltern, damit sie es irgendwann später machen dürfte. Wir drücken jedoch die Daumen, dass der «passende» Wichtel ihren Namen gezogen hat.

Silas Imfeld (23) aus Lungern. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 13. Dezember 2021)

Silas Imfeld ist wohl nicht der einzige Schweizer, der auch dieses Jahr an Weihnachten wieder die fleischbepackte Gabel in die Bouillon tunken wird. Es macht jedoch nicht den Eindruck, als ob das den Lungerer stören würde. «Wenn es die Massnahmen zulassen, feiern wir im kleinen Rahmen der Familie», so der 23-Jährige. Am meisten freut er sich darauf, alle wieder zu sehen und einige schöne Stunden gemeinsam zu geniessen. «Im Berufsalltag ist es manchmal schwierig, Zeit füreinander zu finden», sagt er. «Aber an Weihnachten ist für alle klar, dass man gemeinsam feiert.»

Ilirjana Berisha (17) aus Kerns. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 13. Dezember 2021)

Bei Ilirjana Berisha aus Kerns gibt es kein Weihnachtsfest. «Aus religiösen Gründen», sagt sie. Ganz sein lassen möchte es ihre Familie dann aber doch nicht. «Wir schenken uns trotzdem immer alle etwas», erklärt die 17-Jährige. Das mache ihre Familie schon so, seit sie denken kann. «Nur das grosse Fest bleibt aus.»

Magdalena Buser (61) aus Sarnen. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 13. Dezember 2021)

Magdalena Buser feierte am Sonntag ihren 61. Geburtstag und bis zum nächsten Fest geht es nicht mehr lange. «Es ist ein ungeschriebenes Gesetz bei uns, dass wir mit der Familie Weihnachten feiern», so die Sarnerin. Dass sie in der Adventszeit geboren wurde, empfand sie nie als störend. «Wenn man im Kopf hat, dass das nicht so toll ist, dann wird es auch nie toll.» Das sei alles Einstellungssache. «Für mich ist das Spezielle an der Weihnachtszeit, zu spüren, dass viele Menschen dasselbe machen wie ich», sagt sie. «Dadurch entsteht eine Energie, die ich wahnsinnig schön finde.»

Christel Amstad (37) aus Kerns. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 13. Dezember 2021)

Was das Weihnachtsessen angeht, schwankt man in Christel Amstads Familie noch zwischen Fondue Chinoise und Pastetli. Klar ist jedoch, dass Weihnachten absolut stressfrei werden soll. «Es hat schon etwas Emotionales, wenn sich alle wieder sehen und gemeinsam Zeit verbringen können», sagt die 37-jährige Kernserin. Die Geschenke hat sie schon beisammen, früh genug anfangen ist ihre Devise. Und auf was freut sie sich am meisten? «Auf die Augen meines Sohnes, wenn er seine Geschenke auspackt.»