Sarnen Wenn aus Frust pure musikalische Lust wird Nach zwei Jahren Pause trat die Sarner Feldmusik wieder vors Publikum. Das Blasorchester bewies Mut und bot Höchstklasse.

Nach zwei Jahren Unterbruch präsentierte Dirigent Sandro Blank ein phänomenales Konzert mit voll besetzten Registern. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 22. Januar 2022)

«Ich habe mich dazu entschieden, mutig zu sein», gab Dirigent Sandro Blank im Mitteilungsblatt der Sarner Feldmusik zu verstehen. Für eines der führenden Blasorchester der Schweiz erachte er es als Pflicht, sich an der zeitgenössischen Blasmusik zu orientieren und das Repertoire diesbezüglich zu erweitern. Leicht gesagt, doch in Coronazeiten schwer zu bewerkstelligen. Fast zwei Jahre liess sich kaum mehr ein geregelter Probenbetrieb aufrechterhalten. An Konzerte durfte man gar nicht denken.

Die Feldmusik liess sich jedoch nicht unterkriegen. An einem Workshop von WASBE (weltweite Vereinigung sinfonischer Blasorchester) in Sarnen begegnete man modernen Werken. Seit vergangenem Herbst studierte Blank mit dem Ensemble zwei davon ein: für ein Winterkonzert 2022. Der Mut zahlte sich aus. Beim ersehnten Wiedersehen mit dem Publikum am Wochenende war der ganze Frust gewichen. Mit purer Lust zum Musizieren trat das mit 80 Instrumentalistinnen und Instrumentalisten voll besetzte Blasorchester auf die Bühne. Wie es dabei moderne Werke zur Geltung brachte, verdient punkto Lob Superlative.

Fordernd langsame Musik

Eine Mutprobe war sicher die Uraufführung von «Deep Space» des Schweizer Komponisten Oliver Waespi (1971). Dieser greift mit meditativ feinen Tönen zu den weit entfernten, von blossem Auge kaum mehr erkennbaren Himmelskörpern der Galaxie. Musikalische Klänge steigen wie träumerische Gedanken zum Nachthimmel auf. Bedächtig. Das Grundtempo bleibt langsam, doch Klangfarben ändern sich unentwegt. Der Komponist selbst sagt: «Bei langsamen Passagen ist das Orchester deutlich exponierter, es muss die Klangbalance halten können und darf klanglich nicht <einnicken>.» Sandro Blank sorgte mit behutsamer Führung und Präzision dafür, dass keine und keiner «einnickte». Der von vielen Instrumenten getragene Hymnus wurde von allen Registern und Einzelinstrumenten meisterhaft gestaltet. Es ertönte Solo über Solo. Von der Harfe über Klarinetten, Flöten, Blechbläsern bis hin zu oft allein und klar hörbaren Perkussionsklängen. Als Zuhörer war einem, als wollte der Komponist jedem Stern eine eigene poetisch ruhige Stimme geben. Gut möglich, dass diese Abkehr vom bei Blasorchestern oft zelebrierten «Schneller-Besser-Schwieriger» für einige Musikantinnen und Musikanten gewöhnungsbedürftig war. Gemeistert haben sie die Herausforderung allemal mit grosser Bravour.

Ähnlich berührte auch die Melodik – geprägt etwa von weichen, einfühlsamen Hornklängen – in «Sanctuary» von Frank Ticheli (1958). Zwei Werke, die das Publikum neue, bedächtige Facetten der Blasmusik entdecken liessen.

Dann liessen sie es krachen

Voll entfalten konnte sich der gewaltige Klangkörper des Blasorchesters im über 30 Minuten dauernden Werk «Wine Dark Sea» von John Mackey (1973). Der US-amerikanische Komponist liess sich vom antiken Dichter Homer inspirieren. «Programm» seines Stücks sind der Siegestaumel der Griechen und ihre schicksalhafte Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Zu Beginn schilderten die Hörner den Hochmut der Sieger. Nun ja: Welch anderes Korps verfügt schon über gleich elf hervorragende Hornisten, die diese Stimmung voll zum Ausdruck bringen können? Im fragilen Mittelsatz gaben die Instrumente der bildschönen, in Odysseus verliebten Nymphe Kalypso eine fast liedhafte Stimme. Immer wieder bot sich Einzelinstrumenten Gelegenheit, sich hören zu lassen.

Mit Virtuosität und wunderschöner Klangfarbe fielen etwa Soloklarinettist Nicola Katz, Christine Hogg (Flöte) und Catarina Castro (Oboe) auf. Wie viel Energie das ganze Korps an diesem Abend freimachen konnte, zeigte es im letzten Satz. Odysseus ist dazu verdammt, bis an die Tore der Unterwelt zu segeln. Da liess man es wortwörtlich «krachen». Die komplexen Rhythmen, das rasante Tempo und die schnellen Wechsel sind atemberaubend. Sandro Blank am Dirigentenpult wurde zum Akrobaten. Als gefordertes Publikum begriff man, dass die Sarner Feldmusik, genau wie Odysseus, aufbrach: in eine neue Zeit der Blasorchesterszene.

Freude über die wieder gewonnene Freiheit zum Musizieren in voller Besetzung und vor Publikum hörte man auch bei Werken im ersten Teil des Abends. Die spätromantische «Sinfonia Nobilissima», eine Konzertouvertüre von Robert Jager (1939), stimmte ein. Mit berührend emotionalen Klängen. Mit den «Armenian Dances» des Altmeisters Alfred Reed demonstrierte die Feldmusik sämtliche fantastischen Möglichkeiten eines voll besetzten Blasmusikorchesters. Als Zuhörer fühlte man sich da wieder wie in guten alten Zeiten.