Sarnen Wie das «Centro» vor fünfzig Jahren zu einem Stück Heimat geworden ist Es wurde zum Austausch italienischer Gastarbeiter geschaffen und versprüht bis heute einen typischen Hauch «Italianità».

Das «Centro» Sarnen feiert sein 50-Jahr-Jubiläum. Es war und ist für die südländischen Gastarbeiter und ihre Familien ein Stück Heimat. Bild: Robert Hess (Sarnen, 4. September 2022)

Am 3. Juni 1972 ist das Gemeinschaftswerk «Centro» an der Marktstrasse in Sarnen eingeweiht worden. Rund 50 Jahre später feierten am Sonntag Familien, Paare, Einzelpersonen, Erwachsene und Kinder jeden Alters einen runden Geburtstag der feinsten und fröhlichsten Art. Aus der Küche und dem Keller von Gastgeber Santino Costa kamen köstliche italienische Speisen auf die Teller im Haus oder im Freien, begleitet von Moretti-Bier oder einem feinen weissen und roten italienischen Tropfen.

Selbstverständlich war am Sonntag an der Marktstrasse Italienisch die vorherrschende Sprache, doch die schöne südländische Stimmung und die Darbietungen der «Musica é» überwanden so oder so jegliche Sprachbarrieren. Da und dort gedachte man wohl auch an Pater Carmine und sein grosses Verdienst um das «Centro». Er konnte das Jubiläum nicht mehr erleben, er ist am 5. Mai 2022 im Alter von 92 Jahren in Assisi verstorben.

«Centro» nicht mehr wegzudenken

«In den vergangenen Jahren hat sich das ‹Centro› über die Gemeindegrenzen hinaus im Gastrobereich etabliert», freut sich Katja Schünemann, seit 2021 Präsidentin der Stiftung Gastarbeiterzentrum Obwalden und Nachfolgerin des langjährigen Präsidenten Beat Spichtig. «Das Centro ist ganz einfach nicht mehr wegzudenken», betont sie. Vielleicht finden die Worte auch Gehör bei der Politik und beim Volk, die irgendeinmal über eine neue Dorfgestaltung zu entscheiden haben. Immerhin war die Politik mit Kantonsratspräsidentin Regula Gerig, Gemeindepräsident Jürg Berlinger und Gemeinderat Beat Odermatt gut vertreten.

Das Orchester «Musica é» begeisterte mit seinen vorwiegend italienischen Darbietungen. Bild: Robert Hess (Sarnen, 4. September 2022)

Ein Gemeinschaftswerk

Die Geschichte des «Centro» reicht in die 1960er-Jahre zurück. Damals war die Nachfrage nach Arbeitskräften aus dem Ausland besonders gross. «Vor allem aus sprachlichen Gründen blieben die Gastarbeiter in der Freizeit unter sich», hatte der damalige Stiftungsratspräsident Beat Spichtig an der Feier zum 40-Jahr-Jubiläum erklärt. Weil damals auch Räumlichkeiten fehlten, ergriff Pater Carmine, italienischer Seelsorger in Obwalden, die Initiative zur Gründung einer IG Gastarbeiterzentrum Obwalden.

Die Idee kam in der Öffentlichkeit gut an und wurde von der Missione Catolica Italiana, der Einwohnergemeinde Sarnen, dem Gewerbeverband Obwalden, der Freien Industrie-Vereinigung Obwalden sowie vom Rotary-Club Obwalden gemeinsam in die Tat umgesetzt. Aus der Interessengemeinschaft wurde 1971 die heute noch bestehende Stiftung Gastarbeiterzentrum Obwalden. Das notwendige Kapital von 100’000 Franken kam zusammen und die Einwohnergemeinde Sarnen stellte an der Marktstrasse das benötigte Land im Baurecht zur Verfügung. Das Gemeinschaftswerk konnte am 3. Juni 1972 eingeweiht werden.

Nach Brand wieder aufgebaut

Am 16. Mai 1989 kam der Rückschlag: Das «Centro» wurde durch einen Brand stark zerstört. Mit vereinten Kräften konnte es innert neun Monaten wieder aufgebaut werden.

Weil das «Centro» mit der Zeit nicht mehr selbsttragend war, verpachtete es die Stiftung Anfang 1995 an Santino Costa, der das Haus seither zusammen mit seiner Partnerin Magdalena auf eigene Rechnung führt. «Wir arbeiten zusammen mit zwei Festangestellten und dürfen auf die Mitarbeit von einigen Hilfskräften zählen», so Santino Costa, der nach 34 Jahren «immer noch gerne Gastgeber ist.»