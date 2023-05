Sarnen Wolf von Zug erfasst und getötet – Herkunft ist derzeit noch unbekannt Im Bereich der Eisenbahnbrücke über die Sarneraa wurde ein Wolf vom Zug erfasst. Er starb noch vor Ort.

In Sarnen wurde am frühen Dienstagmorgen ein Wolf vom Zug erfasst. Bild: PD

In Sarnen wurde am frühen Dienstagmorgen ein Wolf vom Zug erfasst und dabei getötet. Der Vorfall ereignete sich um 00:30 Uhr im Bereich der Eisenbahnbrücke über die Sarneraa, wie der Kanton Obwalden in einer Mitteilung schreibt.

Die entsprechende Meldung ging beim gebietszuständigen Wildhüter ein. Vor Ort konnte nur noch der Tod des Wolfes festgestellt werden. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt.

Beim Tier handelt es sich gemäss Einschätzung der Wildhut um einen jungen männlichen Wolf. Der Kadaver wird für weitere Untersuchungen ans Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit FIWI nach Bern gebracht. Die genaue Herkunft und Abstammung des Wolfes sind derzeit noch unbekannt. (lga)