Sarnen Zwei Personen verletzt bei Auffahrunfall auf der A8 Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Autostrasse in Sarnen eine Auffahrkollision ereignet. Dabei wurden zwei 89-Jährige verletzt.

Zum Unfall gekommen ist es am Sonntag um 15.10 Uhr auf der Autostrasse A8 in Sarnen in Fahrtrichtung Luzern. Ein Autolenker fuhr im Stau auf das Fahrzeug vor ihm auf. Dabei verletzte sich der 89-jährige Autofahrer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilte. Der Rettungsdienst brachte beide mit unbekannten Verletzungen in ein ausserkantonales Spital.

Der Unfall geschah im Stau auf der A8 bei Sarnen. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar, ein Abschleppdienst transportierte sie ab. Der Autobahnabschnitt war auf einer Länge von wenigen hundert Metern für rund eineinhalb Stunden für den Verkehr von zwei auf eine Fahrspur reduziert worden. Deswegen und aufgrund des starken Ausflugsverkehrs kam es zu längeren Wartezeiten auf den Strassen im Gebiet.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Obwalden auch die Stützpunktfeuerwehr Sarnen und der Rettungsdienst 144 mit zwei Fahrzeugen. (spe)