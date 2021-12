Sarnen/Sachseln Menschen mit Beeinträchtigung werden dank Jodeln und Singen integriert Ein Chorprojekt als Diplomarbeit: Die Sarner Jodler und Bewohnende von der Stiftung Rütimattli vereinen sich in einem nicht alltäglichen Projekt.

Ein integratives und kulturelles Freizeitprojekt zur Förderung der Teilhabe und Gleichwertigkeit für Menschen mit Beeinträchtigung ist das Ziel der Projektleiterin Isabelle Gander. Bereits eine Stunde vor der gemeinsamen Probe mit dem Jodlerklub Sarnen (JKS) wartet Bewohnerin Ruth im Wohnheim Stiftung Rütimattli voller Vorfreude und aufgeregt vor dem Singsaal. Sie kann es kaum erwarten, dass die letzte von vier Proben bald beginnt. Isabelle Gander, Sozialpädagogin in Ausbildung im Rütimattli, ist die Initiantin dieses praxisorientierten Jodelprojekts. Es ist zugleich die Diplomarbeit der Vorjodlerin im JKS. Gander dazu:

«Mir ist es wichtig, die Inklusion umzusetzen. Ich will Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenführen und gleichzeitig der noch immer vorhandenen Stigmatisierung entgegenwirken.»

Projektleiterin Isabelle Gander. Bild: Ruedi Wechsler (Sachseln, 24. November 2021)

Sie ergänzte: «Bereits im Vorfeld der Proben herrschte bei den 20 Bewohnerinnen und Bewohner mit vorwiegend kognitiven Beeinträchtigungen grosse Begeisterung und beim Singen spürte ich das Flair und viel positive Energie. Sie haben die wahnsinnige Gabe, hinzustehen und zu singen.» Anfangs waren die Melodien für die Mitwirkenden zu anspruchsvoll und es mussten nach Absprache mit Dirigentin Martina Odermatt Anpassungen vorgenommen werden. Nun wird ein letztes Mal am Jodellied «Uf dä Alpä obä» und am Klassiker «Stille Nacht» gefeilt. «Bei der ersten Probe habe ich von beiden Seiten noch eine gewisse Zurückhaltung und gegenseitiges Beschnuppern festgestellt. Inzwischen ist der gemeinsame Chor in eine dynamische Gruppe verschmolzen», so Gander. Sie fördert und begleitet die Menschen im Rütimattli sehr gerne und mit viel Tatendrang.

Dirigentin Martina Odermatt mit dem gemischten Chor bei der letzten Probe. Bild: Ruedi Wechsler (Sachseln, 24. November 2021)

Thomas ist an den Rollstuhl gefesselt und ihm bedeutet das Singen und Jodeln einfach alles. Er erzählte ganz begeistert: «Singen bedeutet mir alles. Wenn es mir nicht so gut geht, dann jutze oder singe ich.» Der «Steinmanndli-Jutz» sei seine Lieblingsmelodie und er liebe das Miteinander in der Gruppe und ergänzte:

«Mit Menschen um mich herum, vergesse ich den Alltag und ich kann mich mit Singen oder Zuhören voll einbringen.»

Von der Stimmkraft der drei Vorjodlerinnen des Jodlerklubs Sarnen – vor allem der von Isabelle Gander – ist Thomas besonders angetan. Bewohnerin Ruth äusserte sich bewegt nach der Probe: «Sobald ich singe oder jutze, werde ich ruhig. Wir haben schon gute Fortschritte gemacht und ich freue mich enorm auf den hoffentlich bald stattfindenden Auftritt.» Ruth arbeitet in der Holzwerkstatt Sarnen und bohrt und schleift besonders gerne. Dirigentin Martina Odermatt blickte auf einen Steigerungslauf in den Proben zurück und sagte: «Nach der Umstellung auf einfachere Stücke kamen alle Beteiligten besser in Fahrt. Ich nehme die extreme Freude am Singen der Chormitglieder mit auf den Heimweg. Mich bewegt, wie sie sich ab kleinen Sachen erfreuen.»

Auch für den Jodlerklub Sarnen sei es eine wertvolle Erfahrung und die Mitglieder unterstützen die Beeinträchtigten tatkräftig während der Proben. Sie wurden im November noch unter den geltenden BAG Vorschriften (mit maximal 30 Personen ohne Zertifikatspflicht) durchgeführt. Der Weg des gemeinsamen Ziels ist ein öffentlicher Auftritt. Dieser erfordert aber wegen der momentanen Situation noch etwas Geduld.