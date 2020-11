Sarner Flanierzone kommt 2021 vors Volk

Eine knappe Viertelstunde nahm die ausserordentliche Gemeindeversammlung am vergangenen Dienstag in Anspruch. Gemeinderat Raphael Disler bat die anwesenden Stimmberechtigten um die Vollmacht der Exekutive und einen entsprechenden Objektkredit in der Höhe von brutto 850000 Franken für die Abwassererschliessung Kernmatt in der unmittelbaren Umgebung des ehemaligen Kägiswiler Bahnhofs. Das Stimmvolk gab dem Vorhaben einstimmig und ohne Enthaltungen grünes Licht.

Finanzchef Beat Odermatt orientierte in der Folge über die Vorlagen der Urnenabstimmung vom 29. November (wir berichteten am 16. Oktober). Er erläuterte das Budget 2021 mit einem befristeten Steuerrabatt von 0,30 Einheiten sowie die Einzelinitiative «Senkung des Steuerfusses um 0,30 Einheiten» ab dem Steuerjahr 2021. (cam)