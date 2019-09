Sarner Gemeinderätin hört auf Anna Kathriner tritt zu den Wahlennicht mehr an

Anna Kathriner. (Bild: Philipp Unterschütz)

(mu) Gemeinderätin Anna Kathriner tritt bei den Sarner Gesamterneuerungswahlen am 9. Februar nicht mehr an und beendet ihre Ratstätigkeit nach 14 Jahren Ende Juni 2020. Zuletzt führte die CVP-Gemeinderätin das Departement Werke. Sie war laut einer Mitteilung der Gemeinde massgeblich an den Grossprojekten Sanierung- und Ausbau der Wasserversorgung sowie Feuerwehr/Werkhof/Entsorgungshof beteiligt. Die restlichen Gemeinderäte treten wieder an.