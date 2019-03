Sarner Leichtathletin glänzt mit Medaille Dank Amy Leibundgut gewann die Leichtathletik Alpnach ihre erste Medaille im neuen Jahr.

Amy Leibundgut gewann eine Bronzemedaille. (Bild: pd)

(pd) Die Sarnerin in den Farben der LA Alpnach lieferte ein starkes Rennen mit einer beachtlichen Zeit von 38 Minuten und 52 Sekunden. Die Schweizer-Meister-Medaille in der U20 Kategorie ist der Lohn für ein hartes Aufbautraining im Winter sowie die starke Cross-Saison. Nun gilt es den Fokus auf die Freiluftsaison zu richten, in welcher Amy Leibundgut und auch die Leichtathletik Alpnach weitere Erfolge feiern möchten.