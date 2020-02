Saumässig ausserirdisch Irene und Stefan von Ah gingen als «Schweine im Weltall» an die Fasnacht.

Irene und Stefan von Ah zogen als «Schweine im Weltall» durch die Strassen. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 20. Februar 2020)

Von Anfang an wollten Irene und Stefan von Ah als «Muppets» an die Fasnacht. Und als die Sarner Lälli-Zunft «Usserirdisch guäd» als Fasnachtsmotto wählte, war das Sujet schnell klar. Daher ziehen sie nun mit ihrer Gruppe als «Schweine im Weltall» durch den Hauptort. Schon am Kinderumzug vom Donnerstag sorgte ihr silbernes, pink-lila Rauch ausstossendes und von lauter Schweinchen bevölkertes Raumschiff für Aufsehen. Und auch gestern traten sie noch einmal am grossen Sarner Fasnachtsumzug an.

«Wir gehen seit 25 Jahren zusammen an den Umzug», sagt Irene von Ah (58). «Die Gruppe ist allerdings inzwischen grösser geworden», ergänzt ihr Mann. Zu den Geschwistern von Irene sind inzwischen auch Kinder und Grosskinder dazugekommen.

«Es geht uns ums Mitmachen»

Und was reizt die beiden Sarner nach all den Jahren an der Fasnacht? «Unsere Motivation sind heute eher die Kinder», meint Stefan, 58. «Sie sollen auch erleben können, was wir erlebt haben.» Und beim gemeinsamen Basteln lernten sie auch Zusammenarbeit, fügt Irene hinzu.

Anfang Januar haben die «Schweine im Weltall» mit dem Basteln begonnen. Als Grundlage für ihre Köpfe dienten Ballone, die mit Kleister bedeckt und schliesslich rosa bemalt wurden. Irene von Ah hat auch ihr leuchtend rosa Kostüm mit den silbernen Stulpen selber genäht. «Das Ganze hat etwa fünf oder sechs Abende gedauert», erinnert sie sich. Ums Gewinnen gehe es ihnen dabei nicht, versichern die von Ahs. Obwohl, die Kinder fänden es schon toll, auf der Rangliste zu landen. «Aber es geht ums Mitmachen», ist Irene von Ah überzeugt.

Auch nächstes Jahr wollen die beiden wahrscheinlich wieder kostümiert an die Fasnacht. Ein Thema müssen sie noch finden: «Wir haben von Asterix und Obelix über Indianer bis jetzt zu den Schweinen im Weltall schon einiges durch», lacht Irene von Ah, bevor sie sich mit ihrer Familie für den Umzug einreiht.