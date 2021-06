Obwalden Kantonsrat unterstützt das Schlachthaus Mit knapp einer Million Franken beteiligt sich der Kanton Obwalden am neuen Schlachthaus in Kerns. Um profitabel zu blieben, muss eine Umsatzsteigerung passieren.

Im Schlachthaus in Sarnen wird der Platz knapp, ein Neubau muss her. Bild: Obwaldner Zeitung

Die Genossenschaft Fleischhuis erhält vom Kanton Obwalden gestützt auf das kantonale Landwirtschaftsgesetz einen Beitrag von maximal 954'400 Franken (90 Prozent des Bundesbeitrags) an die Kosten eines neuen Schlachthauses in Kerns. Dieses wird total rund 8,4 Millionen kosten. Ein Neubau ist nötig, weil im bisherigen Schlachthaus Ei in Sarnen der Platz knapp geworden ist und das Gebäude zudem veraltet ist (siehe Ausgabe vom 22. Juni). Der Kantonsrat stimmte dem Beitrag mit 43 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. Verschiedene Kantonsräte hatten als Genossenschafter bei der Abstimmung in den Ausstand treten müssen.

Bei der Behandlung des Geschäftes wurde darauf hingewiesen, dass es sich betriebswirtschaftlich um eine enge Planung handle. Das Schlachthaus muss eine 20-prozentige Umsatzsteigerung erreichen, um profitabel zu sein, was angesichts der anstehenden Herausforderungen wie Strukturwandel oder Veränderungen beim Fleischkonsum eine Herausforderung sein könnte. Die Abhängigkeit von nur einem Grosskunden wurde als Klumpenrisiko bezeichnet. (unp)