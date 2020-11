Bauarbeiten zum neuen Alpnacher «Kindergarten 21» starten mit schlichtem Spatenstich Der Bau des neuen Kindergartens hat begonnen. Der Abbruch des Schwesternhauses habe keine Probleme bereitet.

Spatenstich auf der Baustelle für den neuen Alpnacher «Kindergarten 21» mit Gemeindepräsident Marcel Moser und weiteren Beteiligten. Bild: Robert Hess

(Alpnach,

3. November 2020)

Die Freude über den Baubeginn für den neuen Alpnacher Kindergarten war beim Spatenstich vom Dienstag etwas getrübt. «Wir hatten ursprünglich einen grösseren festlichen Anlass unter anderem mit der Anwesenheit der Kindergartenkinder geplant», erklärte der Alpnacher Gesamtschulleiter Urs Giger auf der Baustelle. Wegen Corona musste das Programm aber zurückgefahren werden. «So können heute weder die Kindergartenkinder ihren Spatenstich-Rap noch der Kinderchor seine ebenfalls extra einstudierten Songs vortragen», bedauerte Giger.

Abbruch ist ohne Probleme erfolgt

«Ein solches Werk hätte tatsächlich eine grössere Feier beim Spatenstich verdient», doch die Freude zum Baustart sei deswegen nicht geringer, sagte Gemeindepräsident Marcel Moser zu den Vertretern der Gemeinde, der Schule, der Projektleitung sowie der Architekten Durrer und der Alpnacher Bauunternehmung Bürgi AG. Marcel Moser wünschte «einen erfolgreichen Bau ohne Unfälle auf und neben der Baustelle».

Sowohl der Abbruch des Schwesternhauses als auch der Baustart seien problemlos verlaufen, erklärten die Architekten Reto und Daniel Durrer. Sie rechnen mit einer Bauzeit bis gegen Ende des kommenden Jahres.

Sechs Kindergartenklassen erhalten Platz im Neubau

Den Bau eines neuen Kindergartens hatte das Stimmvolk erst im zweiten Anlauf bewilligt. Mit 1488 Ja gegen 565 Nein wurde am 9. Februar an der Urne ein Baukredit von 4,87 Millionen Franken genehmigt. Ebenfalls Ja sagte das Volk zu einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus für 1,9 Millionen Franken. Im Baukredit sind die Kosten für den Abbruch des sanierungsbedürftigen Schwesternhauses enthalten. Das Raumprogramm «Kindergarten 21» umfasst sechs Kindergartenklassen, zwei Schulräume für Rhythmik und Musikunterricht, ein Lehrerzimmer, einen Raum für Heilpädagogen und diverse Nebenräume.

Ein erstes Projekt «Ersatzbau Kindergarten» hatten die Alpnacher Stimmberechtigten am 25. November 2018 an der Urne verworfen. Der Baukredit von 5,63 Millionen Franken wurde mit 984 Ja gegen 1202 Nein abgelehnt. Kritisiert wurde damals vor allem das «übertriebene Projekt» mit entsprechend hohen Investitionen. In der Folge liess der Gemeinderat das Projekt durch die bereits involvierten Architekten Durrer überarbeiten.