Schnitzelbänke Giswil Novaks «Novicron» und Pierins Eskapaden Spitzzüngig, singend und bunt waren sie wieder unterwegs: die traditionellen Giswiler Schnitzelbänklerinnen und Schnitzelbänkler!

Nach und nach ist sie gewachsen: die vom inzwischen verstorbenen «Einzelkämpfer» Glois Zumstein in Giswil begründete Schnitzelbank-Tradition. In den letzten Jahren aber hat Corona sie böse ausgebremst. Ja, die Zahl ihrer Gruppen wurde dezimiert. Immerhin: Im letzten Moment schien sich dieses Jahr wieder etwas zu tun. Einer der Schauplätze war der fastnachts- und gastfreundliche Saal des Restaurants Grossteil. Über hundert Frauen, Männer und Kinder harrten hier der Dinge, die da unbedingt wieder kommen sollten. Von mittags bis spät abends! Und hurra: Drei der Beliebtesten waren wieder da: All’arrabiata samt buntem Gefolge, das Trio Bianchineri und der Solist Gaggo.

Das Coronavirus im Kreuzfeuer

Es war abzusehen, dass das Coronavirus als Fastnacht-Verderber und Plagegeist samt Zubehör und seinen Auswüchsen nicht ungeschoren davonkommen würde. Die Bianchineri (Hans, Peter und Benno Büeler in ihren schwarz-weissen Sträflingsanzügen) etwa besingen zur Melodie des Urner Tanzliedchens «zwingende» Coronamassnahmen:

Meiteli, wänn du witt ga tanzä, muäsch du zerscht ä Impfig ha,

wil dett, wo's tanzid und wo's schwanzid, hed's no immer Virus Virus…

Zogä, zogä und gstossän a dä Sprützä, das tuäd dich vor Corona schützä.

Und de chasch de go schätzälä gah, doch ä Maskä settisch glich ahaa …

Die Bianchineri mit zielsicheren Pointen: Hans, Peter und Bennp Büeler. Bild: Romano Cuonz (Giswil, 24. Februar 2022)

Der unverwüstliche Heimweh-Basler zu Giswil, Carlo Bernasconi alias «Gaggo» geht mit rebellischen Walliser Beizern ins Gericht:

In Zermatt git's zwai Coronatrötzli,

d’Baiz wird gschlosse mit Betonklötz!

Y wurd my gäärn, s’wäär um s'probiere

mit Ihne gaischtig duelliere.

By dr Walliserkanne liggts nid drin,

will d’Baizer unbewaffnet syn!

Mit träfen Pointen, kurz und klar, rückt All’arrabiata dem Virus auf die Pelle. Susanne Slanzi tritt dieses Jahr in prominenter Gefolgschaft auf. Da ist als zweite Sängerin Annemarie Wieland, und da sind der Örgeler Peter Rymann und die Zädel-Träger Glois Sigrist und Kurt Slanzi. Auch für sie ist das Coronavirus so ziemlich an allem und jedem schuld:

Nach neun Monet Coronaziit han ich iisi Tochter gfragt:

«Heieiei wer isch dr Vater bimeid?»

Mami ich weiss es nid, är hed ja ä Maskä treid.

Eine Spezialität dieses Quintetts: Nach jedem Schnitzelbank stimmt es eingängige Melodien an, die das Publikum im Saal dankbar, fröhlich schunkelnd mitplärrt. Da kommt Stimmung auf!

Kuriose (Un-) Heilige im Kreuzfeuer

Ziemlich viel Fett ab kriegen dieses Jahr zwei kuriose, wohl mehr Unheilige als Heilige. Vorab ein Bänker mit Playboy-Allüren. Die Bianchineri singen:

Dä Pierin Vinzens, der armi Siäch, siig schiins total deprimiärt,

är, dä früächerig Raiffisägott, wird etz brutal abserviärt.

Drum heder sich letschti wellä gu erholä i siim Feriähuus, im schönä Dorf Andiascht.

Doch woner cho isch heder gmerkt,

s’Dorf hed dä Namä g'änderet und heisst etz Ab-i-knascht!

All’arrabiata – übrigens genderkonform in einen Mann verwandelt – wird zum Tennisfan, vor allem für einen gewissen Novak:

Am Austrelia open hend iär mich miässe vermissä.

Bi dr Ireis han ich halt chli bschissä.

Das ganzi ohni Spott und Hohn,

Mini Coronavariantä heisst Novikron!

Die Unverwüstlichen: Peter Rymann, Annemarie Wieland und Susanne Slanzi. Bild: Romano Cuonz (Giswil 24. Februar 2022)

Dreimal «The best of»

Wenn ein Applaus- und Gelächter-Pegelmesser zum Einsatz gekommen wäre, hätten einige Verse wohl ziemlich obenaus geschwungen. So sicher All’arrabiata mit viel Giswiler Lokalkolorit:

In London, dr Premier, macht Party so much,

z'Giswil im Träumli häts ai nu Platz!

Ändlich wurdid ä huifä Liit is Träumli strömä.

Z’Guätä isch, iär miänd iich nid ämal föhnä.

Boris you are so nice änd nätter,

hesch diä glich Frisuir wiä s'Theres Blättler.

Die Bianchineri punkten punkto Lachen mit einem «Penalty» gegen den FCL:

Dä Lockdown hed ja wirkli au, mä g'hört's immer wieder, s’paar guäti Siitä:

Kä Stress meh mid Friiziit- und Kultur-Agebot, i dä Familiä vill gmeinsami Ziitä,

mä macht Spieli däheimä, mä chochet und liäbt sich, ja mä tuäd sich innig gspürä.

Ä Lockdown wär au fürä FCL guät, de chönnter wenigstens nümmä verlürä.

Und Gaggo lässt das «Ai du scheene Schnitzelbangg» mit Obwaldner Akzent besonders laut ertönen, wenn er Ueli Maurer ziemlich unverblümt ins Gebet nimmt:

Dr Ueli Muurer Bundesroot,

wo im Trychlerhemmli aanestoot!

Sott me daas jetz unterstütze?

Duets mee schade ooder nytze?

Y ha Planet der Affen gsee,

und waiss, die dängge mänggmool mee!

Carlo Bernasconi alias Geore Caco: der Basler in Giswil. Bild: Romano Cuonz (Giswil 24. Februar 2022)

Freude herrscht: Die Giswiler Schnitzlerbänkler waren wieder da. Nur eine Gruppe wurde schmerzlichst vermisst und zu einem Comeback im 2023 geradezu gedrängt: die verstummten, (einst) so schön jodelnd witzelnden Gipfelitungger.