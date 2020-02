Schreckmoment am Titlis: Kind fällt mehrere Meter vom Sessellift Am Samstag ist im Skigebiet Titlis ein Kind unter dem Bügel eines Sesselliftes durchgerutscht. Die Mutter hielt es eine Zeit lang an den Armen fest. Das Kind blieb unverletzt.

(rai) Nachdem die Mutter das Kind während 300 Metern an den Armen festhielt, liess sie es an einer weniger hohen Stelle los. So fiel es drei bis vier Meter in die Tiefe. Das berichtete Tele 1 am Sonntagabend. Der Sturz ging glücklicherweise glimpflich für das Kind aus, es blieb unverletzt. Laut Augenzeugen sei kein Personal anwesend gewesen.

Roland Wehrli, Leiter Operation Berg der Titlis Bergbahnen, erklärte gegenüber Tele 1, dass beim Einstieg des Sessellifts stets Bahnmitarbeiter anwesend seien. Der entsprechende Mitarbeiter war jedoch für einen Moment beschäftigt und stand nicht direkt beim Einstieg: «Unser Bahnmitarbeiter musste für einen anderen Gast einen Schraubenzieher holen.»

«Kind beim Einstieg loslassen»

Doch wie reagiert man, wenn man merkt, dass ein Kind nicht richtig eingestiegen ist und rausfällt? Roland Wehrli: «Es klingt verrückt, aber wenn man merkt, dass das Kind nicht richtig auf dem Sessellift ist, sollte man es nicht versuchen festzuhalten. Man soll es direkt nach dem Einstieg loslassen.» Denn beim Einstieg sei man noch nicht so hoch, da sei es weniger gefährlich. Um solche Vorfälle zu vermeiden, seien die Sicherheitsbügel neuer Sesselliftanlagen nicht mehr auf der Seite, sondern zwischen den Beinen.