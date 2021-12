Schulleitung Tina Ammer leitet ab März die Schule Alpnach Die 52-jährige Tina Ammer wechselt von der Luzerner Dienststelle für Volksschulbildung zurück in die Schule und ersetzt damit Interimsleiterin Beatrice Hodel.

Tina Ammer wird neue Gesamtschulleiterin in Alpnach. Bild: PD

Tina Ammer ist ab März neue Gesamtschulleiterin der Gemeinde Alpnach. Wie die Gemeinde mitteilt, ersetzt die 52-Jährige Urs Giger, der die Schule Ende Oktober verlassen hat und Beatrice Hodel, die seither die Interimsleitung innehat. Als Gesamtschulleiterin trägt sie auch die operative Gesamtverantwortung über die Musikschule, die Bibliothek und das Angebot des betreuten Mittagstisches.

Ammer ist seit 2015 bei der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern tätig und arbeitet dort als Beauftragte Medien und Informatik. Nun ziehe es sie wieder zurück in die Schule. Sie war vorher bereits während einiger Jahre Lehrperson an der Sekundarschule Littau und leitete die Schule in Schwarzenberg während acht Jahren. (mah)